Stephanie Stumph meistert Spagat zwischen Muttersein und Job

Stephanie Stumph (41) gewährt einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag zwischen Filmset und Familienchaos: Pünktlich zum Start der neuen Staffel der ZDF-Krimireihe "Der Alte" am Karfreitag spricht die Schauspielerin offen über die Herausforderungen eines Alltags mit zwei kleinen Kindern. Wie Bunte berichtet, stand Stephanie bis zum achten Schwangerschaftsmonat als Kommissarin Annabell Lorenz vor der Kamera – und nach zwei Monaten Babypause ging es für sie gleich weiter. Ihren jüngsten Spross nahm sie dabei sogar mit ans Set, wie sie ihren Followern auf Instagram zeigte – ein Alltag, der die Zweifach-Mama offenbar sehr in Anspruch nimmt.

In einem Interview mit der Zeitung Südkurier erklärt Stephanie: "Wie viele Mütter möchte ich meinem Job nachgehen und beweisen, dass man alles unter einen Hut bekommen kann." Dabei macht die Darstellerin kein Geheimnis daraus, wie anstrengend es ist, diesen Spagat zu bewältigen. Sie komme "täglich" an den Punkt, an dem sie nicht mehr wisse, wie sie Privatleben und Arbeit organisieren solle, betont aber: "Es geht immer irgendwie weiter." Wie sie das schafft? Aus ihrer Sicht hilft oft nur Durchhalten. "Man muss einfach Dinge durchstehen. Wer Kinder hat, der muss eben auch gegen den dreieinhalbjährigen Endgegner bestehen, der seinen Willen durchsetzen will", beschreibt sie lachend die Herausforderungen mit ihrem älteren Sohn Anton.

Unterstützung findet Stephanie bei ihrem Lebensgefährten, dem plastischen Chirurgen Florian Santner. Er habe von Natur aus eine Autorität, die ihr fehle. Gerade in Erziehungsfragen tue er sich daher oft leichter. Für die Zukunft rechnet die Schauspielerin damit, dass sich die Rollen in der Pubertät der Kinder verändern werden und sie dann strenger durchgreifen wird, während Florian eher der verständnisvolle Part sein dürfte. Gleichzeitig macht Stephanie deutlich, wie sehr sie sich auch nach Pausen sehnt: Momente der Langeweile, aus denen für sie Kreativität entsteht, fehlen ihr derzeit. Nach ihren Erfahrungen mit Anton hofft sie, in etwa anderthalb Jahren wieder häufiger einfach dasitzen zu können, ohne schon den nächsten Termin im Kopf zu haben.

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Getty Images Stephanie Stumph im Januar 2025

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Instagram / stephaniestumph Schauspielerin Stephanie Stumph im September 2025

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Imago Stephanie Stumph beim ZDF-Pressetermin zu "Der Alte" am Set in München, 2015