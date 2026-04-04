Vor "Mission Unknown": Marc Eggers und Knossi haben Angst

Kurz vor dem Start ihrer geheimen Mission hat Knossi (39) bei seinem Teamkollegen Marc Eggers (39) angerufen, um die Stimmung zu checken. Doch die Antwort des Realitystars fiel ernüchternd aus. Während Marc zunächst noch gut gelaunt zu singen begann und "Es geht schon wieder los..." trällerte, wurde er auf Knossis direkte Frage "Ey, hast du Bock oder was?" überraschend ehrlich: "Ey, ich hab überhaupt gar keinen Bock!" Bei der zweiten Staffel von "Mission Unknown" treten die Teilnehmer in Zweierteams an und haben vorab lediglich drei kryptische Stichpunkte zu ihrer Aufgabe erhalten: giftig, exklusiv und bedrohlich.

Vor allem das Wort "giftig" sorgt bei Marc für große Verunsicherung. "Giftig klingt gar nicht gut", gibt er zu und macht sich trotz Knossis Ablenkungsversuchen weiterhin Sorgen: "Das Einzige, was mir richtig Sorgen macht, ist gerade giftig. Das giftig klingt richtig scheiße." Der Moderator versucht, optimistisch zu bleiben und entgegnet: "Giftig klingt aber auch nach Gegengift." Gemeinsam rätseln die beiden, was wohl auf sie zukommen könnte – womöglich müssen sie einen Kugelfisch fangen und selbst zubereiten?

Marc war bereits bei der ersten Staffel von "Mission Unknown" dabei und erinnert sich nur ungern an die Strapazen zurück. "Hätte man mir gesagt, beim Atlantik 16 Tage durchkotzen, wäre ich wahrscheinlich auch zu Hause geblieben. Jetzt weiß ich nicht mal, worauf ich mich einlasse", gesteht der Realitystar. In der zweiten Staffel sind neben Knossi und Marc unter anderem auch Otto Bulletproof, Max Schradin (47), Nadine Breaty (27) und Paulomuc mit von der Partie. Der Entertainer hatte die ersten Teilnehmer vor Kurzem auf seinem Instagram-Profil vorgestellt und damit bei den Fans große Vorfreude ausgelöst.

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Banijay Germany GmbH Knossi und Marc Eggers bei "Big Brother – Knossi Edition"

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Instagram / marceggers Marc Eggers, YouTuber

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Imago Knossi im April 2025