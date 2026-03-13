Moderator Greg James gibt Update nach Schlaganfall von Vater

Der britische Radiomoderator Greg James (40) meldet sich nach einem dramatischen Ereignis in seiner Familie zurück bei seinen Hörern. Vergangene Woche hatte er seine Breakfast-Show bei Radio 1 kurzfristig absagen müssen, um zu seinem Vater Alan Milward zu eilen, der während einer geplanten Herzoperation einen Schlaganfall erlitten hatte. Nun kehrte er laut The Sun an sein Mikrofon zurück und gab ein Update zum Gesundheitszustand seines Vaters. "Mein Dad ist im Moment nicht sehr gut drauf. Überhaupt nicht gut. Und es ist schrecklich", erklärte Greg seinen Zuhörern am Morgen. Er verriet, dass sein Vater tapfer kämpfe, aber momentan noch "nicht wirklich da" sei.

Während der Operation an Alans Herzen hatte sich Greg bewusst dazu entschieden, trotzdem seine Show zu moderieren, um sich abzulenken. "Radio ist großartig darin, einen vom Leben und von Dingen abzulenken, die schieflaufen", sagte er. Doch am Abend erfuhr die Familie, dass die Operation nicht wie geplant verlaufen war und Alan einen Schlaganfall erlitten hatte. Greg bedankte sich bei seinen Kollegen, die ihn am folgenden Tag vertreten hatten, sowie bei allen Hörern, die ihm Nachrichten geschickt hatten. Trotz der schwierigen Situation will der Moderator seine geplante Comic Relief Challenge durchziehen: Ab dem 13. März soll er 1.000 Kilometer quer durch Großbritannien auf einem Tandem-Fahrrad fahren. "Er wollte wirklich, dass ich diese Challenge mache", sagte Greg über seinen Vater.

Die Beziehung zwischen Greg und Alan ist besonders eng. In der Vergangenheit verriet der Moderator, dass sein Vater ihm den besten Ratschlag seines Lebens gegeben habe: "Nimm nicht alles so ernst, denn es ist alles ein Haufen Mist." Die beiden besuchen regelmäßig gemeinsam Cricket-Spiele und haben sogar schon zusammen Gregs Radio-1-Show moderiert. Privat machte Greg in der Vergangenheit auch mit seinem Liebesleben Schlagzeilen: Mit Ellie Goulding (39) war er von 2010 bis 2012 liiert, Jahre später trafen die beiden bei den Brit Awards wieder aufeinander.

Anzeige Anzeige

Imago Greg James bei den BBC Radio 1 Teen Awards 2018 in der SSE Wembley Arena, London

Anzeige Anzeige

Instagram / greg_james Greg James, Alan Milward

Anzeige Anzeige

Imago Ellie Goulding und Greg James bei einem Abend in London, 17. Januar 2011

Wie findet ihr, dass Greg so offen über den Zustand seines Vaters spricht? Mutig und tröstlich – genau die richtige Mischung aus ehrlich und respektvoll. Zu viel On-Air-Privates – das gehört hinter die Kulissen. Ergebnis anzeigen