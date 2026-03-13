Kylie Jenner wünscht sich in Zukunft noch viel mehr Kinder

Kylie Jenner (28) sorgt mit einem neuen Fotoshooting für Vanity Fair für reichlich Aufsehen. Die 28-jährige Unternehmerin posiert für das Magazin unter anderem nackt unter einem Umhang und raucht im BH eine Zigarette – und liefert damit wohl eines ihrer bisher heißesten Shootings ab. Auf dem Cover prangt der freche Titel "Kylie on top". Im begleitenden Interview spricht die Mutter von zwei Kindern, die derzeit mit Hollywoodstar Timothée Chalamet (30) zusammen ist, nun ganz offen über ihre Zukunftspläne und verrät, dass sie sich durchaus vorstellen kann, noch mehr Nachwuchs zu bekommen. "In den letzten Jahren meiner 20er will ich mich auf mich selbst konzentrieren, meine Unternehmen, meine Arbeit, mit meinen Kindern reisen, meine Kinder genießen, und dann... will ich tatsächlich mehr Kinder haben", erklärt Kylie gegenüber dem Magazin.

Die Reality-TV-Bekanntheit spricht im Interview auch über ihre Beziehung zu Timothée Chalamet und beschreibt diese als "fun", also spaßig. Als sie auf die berühmte Liebeserklärung angesprochen wird, die der 30-jährige Schauspieler ihr bei den Critics Choice Awards auf der Bühne machte, zeigt Kylie eine ungewohnt verlegene Seite. Auf die Frage "Ist es spaßig, auf der Bühne erwähnt zu werden?", reagiert sie nach Angaben von Vanity Fair mit echtem Erröten. "Natürlich", antwortet sie schließlich charmant.

Auch Kylies Schwester Kendall Jenner (30) kommt in dem Magazin zu Wort und spricht über die Entwicklung, die ihre jüngere Schwester in der Öffentlichkeit gemacht hat. Das Model erinnert daran, wie beide in "Keeping Up With the Kardashians" vor den Kameras erwachsen wurden und sich irgendwann bewusst entschieden, ihre Privatsphäre stärker zu schützen: "Wir haben gelernt, wie wir unser Privatleben so gut es geht selbst in die Hand nehmen wollen", erklärt sie. Über Kylie sagt Kendall, sie habe in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Reife gezeigt. Sie betont, ihre Schwester habe sehr jung Kinder bekommen und musste schnell erwachsen werden, wirke heute aber so gefestigt wie nie zuvor. Es sei die "erwachsenste" Version von Kylie, die sie je erlebt habe, und die zweifache Mama sei nun voll und ganz in ihrem Element.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Look für die Golden Globes 2026

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner, Oktober 2024