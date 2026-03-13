Verplappert? Pietro und Laura schlafen wieder in einem Bett

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) scheinen sich im gemeinsamen Mauritius-Urlaub mit Söhnchen Leano besonders nahezustehen – und das nicht nur tagsüber am Strand. Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" wurde der Sänger nämlich von Moderator Oliver Pocher (48) direkt auf den aktuellen Beziehungsstatus der beiden angesprochen und ließ sich zu einem pikanten Geständnis hinreißen. Per Videoschalte aus dem Hotel gab Pietro zu: "Es gibt auch Tage, an denen ich im anderen Bett schlafe." Dabei zeigte er auf das Bett in der gemeinsamen Hotelunterkunft und machte damit deutlich, dass er und Laura offenbar nicht durchgehend getrennte Schlafzimmer nutzen.

Auf Olivers schlagfertige Bemerkung, Pietro könne ja "nach dem Bu***n ganz normal rübergehen", reagierte der DSDS-Star zunächst empört und verwies darauf, dass das gemeinsame Kind mit im Bett liege. Dennoch bestätigte er die gute Stimmung zwischen ihm und der Influencerin. "Wir haben hier einfach eine gute Zeit, wir machen uns keine Gedanken darüber. Wir verstehen uns super, wir haben viel Spaß, wir erleben viel", erklärte Pietro im Podcast. Aus dem engen Umfeld der beiden erfuhr Bild jedoch, dass es derzeit kein Liebescomeback gebe und sich die zwei einfach als Eltern gut verstünden.

Der 33-Jährige hatte sich bereits vor einiger Zeit zu einem möglichen Neuanfang mit Laura zurückhaltend geäußert. Zu oft seien sie bereits getrennt gewesen, gab er zu bedenken. Gleichzeitig räumte Pietro aber auch ein, dass die Social-Media-Influencerin noch sehr präsent in seinem Kopf sei und eine andere Frau an seiner Seite aktuell kein Thema wäre. Auf Mauritius zeigen die beiden Eltern derzeit jedenfalls, dass sie trotz der Trennung ein eingespieltes Team sind. Schon zuvor hatten sie in einem Instagram-Video verschiedene Hebefiguren gezeigt und damit für Spekulationen bei ihren Fans gesorgt, die sich fragten, ob das Ex-Paar vielleicht doch wieder zusammen sei.

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa auf Mauritius

Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

