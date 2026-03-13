"The Mentalist"-Star Simon Baker kaum wiederzuerkennen

Simon Baker (56) wurde als charmanter Patrick Jane in "The Mentalist" weltberühmt und prägte die Erfolgsserie sieben Staffeln lang. Doch der australische Schauspieler beweist immer wieder, dass er weit mehr kann als nur den eigensinnigen TV-Ermittler zu verkörpern. Im Krimi-Thriller "Limbo", der 2023 erschien, zeigt sich der Darsteller völlig verwandelt – sowohl optisch als auch schauspielerisch wirkt er in dieser Rolle kaum wiederzuerkennen. Während er als Patrick Jane mit seinem glatten Auftreten und seinem charmanten Lächeln überzeugte, präsentiert sich Simon kino.de zufolge in "Limbo" düster und rau – eine Transformation, die seine beeindruckende Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellt.

Die Vielseitigkeit des Schauspielers zeigte sich bereits früh in seiner Karriere. Simon sammelte seine ersten Erfahrungen in australischen Produktionen und konnte sich später in Hollywood einen Namen machen. Unter anderem spielte er an der Seite von Kevin Spacey (66) in "L.A. Confidential", war im Modehit "Der Teufel trägt Prada" mit Meryl Streep (76) und Anne Hathaway (43) zu sehen und übernahm auch düstere Rollen wie im Horrorfilm "The Ring 2". Für seine Darstellung in "The Guardian – Retter mit Herz" erhielt er seine erste Golden-Globe-Nominierung, die er später mit "The Mentalist" wiederholen konnte. Seine Leistungen wurden 2013 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame gewürdigt.

Nun ist Simon in seiner neuesten Rolle bei Prime Video zu sehen. In der düsteren Krimiserie "Scarpetta" steht er an der Seite von Nicole Kidman (58) vor der Kamera und beweist erneut seine Fähigkeiten als vielseitiger Charakterdarsteller. Der Schauspieler, der bis 2021 mit seiner Kollegin Rebecca Rigg (58) verheiratet war und drei Kinder hat, bleibt damit weiterhin ein fester Bestandteil der Branche. Fans, die ihn aus "The Mentalist" kennen, können alle sieben Staffeln der Serie auf HBO Max und Netflix streamen und sich gleichzeitig auf seine ganz andere Seite in "Scarpetta" freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Simon Baker, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Simon Baker bei der Premiere von "Limbo" auf der 73. Berlinale im Berlinale Palast, Berlin, 23. Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images "The Mentalist"-Star Simon Baker mit seiner Ex-Frau Rebecca Rigg