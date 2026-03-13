Besonderes Frauenwochenende für Herzogin Meghan in Sydney

Herzogin Meghan (44) wird während ihres anstehenden Australienbesuchs mit Prinz Harry (41) an einem speziellen Frauenwochenende in Sydney teilnehmen, wie People berichtet: Vom 17. bis 19. April findet im InterContinental Sydney Coogee Beach ein Retreat des Podcasts "Her Best Life" statt, bei dem Meghan als besonderer Gast dabei sein wird. Das Event beinhaltet inspirierende Redner sowie ein Gala-Dinner, bei dem die Herzogin persönlich auf der Bühne im Gespräch zu erleben sein wird. Die Veranstaltung ist auf 300 Teilnehmerinnen begrenzt und richtet sich an Frauen, die sich persönlich weiterentwickeln möchten.

Wie die Zusammenarbeit zustande kam, erklärten die Podcast-Moderatorinnen Jackie Henderson und Gemma O'Neill in ihrer Episode vom 10. März. Gemma erzählte, dass sie und Meghan einen gemeinsamen Freund haben: Markus Anderson, der als Berater für Soho House arbeitet und seit vielen Jahren eng mit der Herzogin befreundet ist. Ende 2025 habe Markus aus Meghans Haus eine Nachricht geschickt und angefragt, ob Gemma Interesse an einer Zusammenarbeit hätte, falls Meghan nach Australien komme. "Sie macht das, weil sie wirklich liebt, wofür unsere Community steht – Frauen, die versuchen zu wachsen, ihr bestes Selbst zu sein und anderen Frauen zu helfen", erklärte Gemma über Meghans Teilnahme.

Harry und Meghan werden Mitte April gemeinsam nach Australien reisen, um an verschiedenen privaten, geschäftlichen und philanthropischen Terminen teilzunehmen. Es ist ihre erste Reise in das Land seit über sieben Jahren – zuletzt waren sie 2018 dort, kurz nach ihrer Hochzeit. Ihre Kinder Archie (6) und Lilibet (4) werden nicht mit auf die Reise kommen. Die Stimmung könnte bei diesem Besuch allerdings eine andere sein als beim letzten Mal, denn Experten haben bereits spekuliert, dass das Paar diesmal möglicherweise nicht auf den gleichen herzlichen Empfang treffen könnte wie damals, als sie als frischvermählte Royals von riesigen Menschenmengen begrüßt wurden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan, Duchess of Sussex spricht im Jazz at Lincoln Center in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Harry und Meghan Markle beenden ihre Australienreise und steigen in Sydney ins Flugzeug nach Neuseeland, 28. Oktober 2018