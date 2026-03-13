Dieser "Let's Dance"-Tanz zerrt an Bibi Heinickes Nerven

Bianca Heinicke (33) hat in der aktuellen Woche von Let's Dance mit ihrer Choreo zu kämpfen. Die Social-Media-Bekanntheit tanzt zu dem Song "We're All In This Together" aus dem Film High School Musical einen Cha Cha Cha – und dieser Tanz hat es in sich. Bereits am Montag kam es im Training zu einem "Nervenzusammenbruch", wie Bianca und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) gegenüber RTL verraten. "Der Cha Cha Cha ist so komplex mit der Technik, hätte ich mir niemals so vorgestellt", erklärt die 32-Jährige lachend. Ihr Profi-Tanzpartner scheint daran jedoch nicht ganz unschuldig zu sein.

Zsolt gibt im Interview offen zu, dass er Bianca im Training gerne "quält". "Sie zu quälen, daran habe ich auch Spaß. Aber sie ist eine Person, die kann man pushen und das nutze ich auch aus. Weil ich teste ihre Limits. Eine Stufe habe ich schon erreicht. Das war Montag", erzählt der Profitänzer grinsend. Bianca selbst zweifelt manchmal daran, ob sie die anspruchsvollen Schritte überhaupt schaffen kann. "Er macht mir das vor und alles sieht so perfekt bei ihm aus. Und ich denke mir: Nein, mein Körper ist definitiv nicht in der Lage, sich so zu bewegen", gesteht sie. Zsolt zeigt sich jedoch zuversichtlich und ist überzeugt davon, dass Bianca den Tanz meistern wird.

Dass das Training für "Let's Dance" körperlich extrem fordernd ist, hatte Bianca bereits nach den ersten Trainingstagen auf Instagram deutlich gemacht. Die zweifache Mutter hatte ihre Follower wissen lassen, wie erschöpft sie nach den intensiven Proben war. "Leute, ich bin so fertig. Ich bin so im A*sch. Ich kann nicht mehr", klagte sie. In der ersten Show der aktuellen Staffel konnte sie dennoch überzeugen und holte sich 21 Punkte von der Jury. Ob sie am Freitag bei ihrer zweiten Performance ähnlich punkten kann, wird sich zeigen.

RTL / Stefan Gregorowius Zsolt Sándor Cseke und Bibi Heinicke bei "Let's Dance" 2026

RTL / Jörn Strojny Bianca Heinicke, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

Imago Bianca Heinicke in der ARD-Talkshow hart aber fair in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025