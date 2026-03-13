Königin Camillas geheime Ängste: Flug- und Spritzenphobie

Königin Camilla (78) leidet seit vielen Jahren unter einer ausgeprägten Flugangst, die sich erheblich auf ihre Teilnahme an royalen Auslandsreisen auswirkt. Die 78-Jährige begleitet ihren Ehemann König Charles (77) aus diesem Grund nicht immer bei Übersee-Besuchen. Im April 2018 brach sie sogar einen Besuch in Australien vorzeitig ab. Ein Sprecher von Clarence House erklärte damals laut dem Magazin Hello: "Die Herzogin fliegt nicht gerne, aber ich denke, sie muss sich dieser Angst manchmal stellen." Etwa 40 Prozent der Menschen erleben Angstzustände beim Fliegen, und Camilla gehört zu den prominenten Betroffenen, die offen über ihre Aerophobie gesprochen haben.

Der Hypnotherapeut und Phobieexperte Christopher Paul Jones, der bereits Tausenden Menschen bei der Bewältigung ihrer Ängste geholfen hat, darunter auch der britischen Schauspielerin Naomie Harris (49), gab dem Magazin Hello Einblicke in Camillas spezielle Phobie. "Flugangst hat selten mit dem Flugzeug selbst zu tun, sondern meist mit dem Gefühl, die Kontrolle zu verlieren", erklärte er. Die Angst setze sich oft aus mehreren Elementen zusammen, etwa der Höhenangst, dem Gefühl des Eingesperrtseins, der Bewegung durch Turbulenzen oder dem Kontrollverlust. Häufig handle es sich auch um die Angst vor der Angst selbst, bei der Betroffene befürchten, in Panik zu geraten oder sich während des Flugs zu blamieren.

Neben ihrer Flugangst musste Camilla während der Coronapandemie auch eine andere Phobie überwinden. Die Königin hat in der Vergangenheit offen über ihre Angst vor Nadeln gesprochen, die sie bewältigen musste, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Christopher erklärt gegenüber dem Magazin, dass Nadelangst äußerst verbreitet sei und oft mit negativen Kindheitserfahrungen in medizinischen Umgebungen zusammenhänge. Die gute Nachricht ist laut dem Experten, dass beide Phobien behandelbar sind. Er verwendet in seiner Praxis eine Mischung aus Techniken wie kognitiver Verhaltenstherapie, Timeline-Therapie und EMDR. "Mit dem richtigen Ansatz, etwas Selbstreflexion und der Bereitschaft, daran zu arbeiten, glaube ich, dass die meisten Menschen ihre Phobien überwinden können", betont Christopher.

Getty Images Königin Camilla beim Staatsbankett auf Schloss Windsor, 3. Dezember 2025

Getty Images Königin Camilla beim "Field of Remembrance" in der Westminster Abbey in London, November 2025

Getty Images Königin Camilla, Dezember 2025