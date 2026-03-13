Welcher Promi soll heute bei "Let's Dance" rausfliegen?

Heute Abend geht Let's Dance in eine weitere Runde. Es ist erst Show zwei, daher gibt es noch jede Menge Auswahl, denn immerhin flog erst ein Paar raus. Joel Mattli sicherte sich vergangene Woche das "Safe Ticket", sodass er und Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) sicher waren. Heute muss auch er für seinen Verbleib auf die Zuschauer setzen. Gleiches gilt für Influencerin Vanessa Borck (29), YouTuber Willi Whey (31), Model Betty Taube (31), Sängerin Nadja Benaissa (43), Komiker Simon Gosejohann (50), Schlagerstar Ross Antony (51) sowie Kollegin Anna-Carina Woitschack (33) und YouTuberin Bianca Heinicke (33). Die Promi-Kandidaten werden heute Abend zum einen die Jury überzeugen müssen und schließlich auch die Zuschauer.

Vergangene Woche musste Kultmoderatorin Sonya Kraus (52) das Tanzparkett räumen. Sie und Tanzpartner Valentin Lusin (39) erhielten die wenigsten Anrufe. Während der Tänzer sichtlich enttäuscht war, nahm Sonya ihren Rauswurf sportlich. "Ganz ehrlich, es ist, wie es ist. Man muss es ja auch annehmen, wenn man sich für so etwas committet", erklärte sie im Interview im "Exclusiv Spezial" nach der Show. Sie war aber nicht die einzige, die an dem Abend scharfe Kritik von der Jury bekam. Auch Anna-Carina wurde sehr streng bewertet. Den Fans war das schon fast zu streng. Auf X und Co. kritisierten die Zuschauer die Punktevergabe der Jury scharf: "Was ist mit Motsi Mabuse los? Vier Punkte für Anna-Carina? Für einen ersten Tanz war das sehr ordentlich."

Für Begeisterung sorgte stattdessen Ross. Der Musiker legte in der ersten Show zusammen mit Profitänzerin Mariia Maksina (28) einen gepflegten Charleston zu "I Don't Feel Like Dancing" hin. Von Jorge González (58) gab es dafür neun Punkte, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (61) vergaben beide acht – die Höchstpunktzahl an dem Abend. So betonte auch Motsi, Ross habe "mit Abstand den besten Tanz" gezeigt. Die Fans sahen das ähnlich und lobten den 51-Jährigen im Netz: "Ich kam aus dem Grinsen nicht mehr raus! Wie cool war das bitte! Man kann Ross nur gern haben." Weitere User schwärmten: "Ich habe es geliebt! Hat mir richtig gute Laune gemacht."

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der ersten "Let's Dance"-Show 2026

Imago Valentin Lusin und Sonya Kraus bei der ersten regulären Show von "Let's Dance", 2026

RTL / Stefan Gregorowius Ross Antony und Mariia Maksina, "Let's Dance"-Tanzduo 2026