Nach emotionalem Video: Hater wünschen Leyla Heiter den Tod

Leyla Heiter (29) hat sich in einer Reihe von Instagram-Storys am Mittwochabend vehement gegen brutale Hasskommentare gewehrt, die sie nach einem emotionalen Video über ihre gesundheitlichen Probleme erreichten. Die TV-Bekanntheit fasste die Anfeindungen mit drastischen Worten zusammen: "Wärst Du doch einfach mal an dieser Schönheit-OP verreckt, wärst Du einfach gestorben." Die Ehefrau von Mike Heiter (33) zeigte sich fassungslos über die Reaktionen einiger Nutzer und stellte die Frage in den Raum: "Wer sind diese Menschen, die sich das Recht herausnehmen, einem anderen Menschen zu sagen, dass der sterben soll?" Über die Verfasser der Hass-Nachrichten sagte die Influencerin deutlich: "Das sind für mich Leute, die sind komplett hirnverbrannt."

Doch Leyla ließ sich von den Anfeindungen nicht einschüchtern und ging stattdessen in die Offensive. "Ich will mich mit Hatern treffen", verkündete sie selbstbewusst lächelnd in die Kamera. Dieses Vorhaben sei ihr "wirklich ernst", betonte sie und wandte sich direkt an die Verfasser der Hasskommentare: "Ich bin offen dafür! Wenn Ihr Bock habt, dann schreibt mir." Sie wolle mit den Menschen, "die mir den Tod wünschen", an einem Tisch sitzen und mit ihnen reden. "Lass uns treffen, ich geb Dir einen aus", versprach Leyla. Gleichzeitig richtete sich die 29-Jährige auch an ihre Fans, die ihr gute Genesung gewünscht hatten: "Ich liebe Euch über alles und ich bin Euch so dankbar."

Auslöser für die Welle an Hasskommentaren war ein emotionales Video, das Leyla aus dem Krankenhaus gepostet hatte. In dem Clip zeigte sich die Influencerin im Patientenkittel und schilderte tränenreich, wie ein geplanter Beauty-Eingriff nach wenigen Minuten wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochen werden musste. "Ich war heute in einer Klinik, weil ich eigentlich eine OP hatte, auf die ich mich sehr gefreut habe", erklärte die TV-Bekanntheit. Plötzlich sei jedoch Magenflüssigkeit in ihre Lunge gelangt, woraufhin sie stationär überwacht und ihre Lunge abgepumpt werden musste. Die Influencerin sprach von heftigen Schmerzen und einer insgesamt sehr belastenden Lebensphase: "Was ist gerade eigentlich mit meinem Körper so los, dass es mir ständig so schlecht geht?"

Leyla Heiter, März 2026

Leyla Lahouar, Reality-TV-Star

Leyla Heiter, März 2026