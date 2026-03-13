Nach 17 Jahren: Pussycat Dolls gehen auf große Reunion-Tour

Die Pussycat Dolls sind zurück – und das größer als erwartet! Nicole Scherzinger (47), Ashley Roberts (44) und Kimberly Wyatt (44) haben offiziell ihre erste gemeinsame Tour seit 17 Jahren angekündigt und starten damit ihr Comeback als Trio. Wie The Sun berichtet, geht es bereits am 5. Juni in Palm Desert in Kalifornien mit der großen "PCD Forever Tour" los. Begleitet wird die Konzertreise von neuer Musik: Mit dem Track "Club Song" bringt die Gruppe erstmals seit Jahren wieder eine frische Single heraus.

Die neue Tour wird mit satten 53 Shows weltweit zum Großprojekt für das Trio. In Europa fällt am 29. September im Utilita Arena in Birmingham der Startschuss für die UK- und Irland-Etappe, danach geht es unter anderem nach Kopenhagen, Oslo, Paris, Amsterdam, Prag, Zürich, Düsseldorf und München. Zusätzlich bedienen Nicole und ihre Kolleginnen auch die Nostalgie ihrer Fans: Sowohl das Debütalbum "PCD" als auch der Nachfolger "Doll Domination" erscheinen am 8. Mai in neu aufgelegten Versionen, inklusive bislang unveröffentlichtem Material. Die ursprünglichen Bandmitglieder Melody Thornton, Jessica Sutta (43) und Carmit Bachar gehören allerdings nicht zum Line-up der Tour.

Die ursprüngliche Formation der Pussycat Dolls hatte zwischen 2005 und 2009 eine Reihe von Top-Ten-Hits gelandet, darunter die Nummer-eins-Hits "Don't Cha" und "Stickwitu". Nach der Trennung 2009 hatte Nicole eine erfolgreiche Solokarriere gestartet und später sogar einen Tony Award für ihre Rolle in "Sunset Boulevard" gewonnen. 2019 hatte die Band bereits ein Comeback als Fünferformation ohne Melody angekündigt und die Single "React" veröffentlicht, doch die geplante Arena-Tour musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden und wurde schließlich aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Nicole und Band-Gründerin Robin Antin (64) komplett abgesagt. Dieser Streit wurde erst im vergangenen Jahr beigelegt.

Getty Images Pussycat Dolls Kimberly Wyatt, Jessica Sutta, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Melody Thornton

Getty Images Die Pussycat Dolls, 2005

Getty Images Die Pussycat Dolls, November 2008