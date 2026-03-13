"Wer wird Millionär?": Arzt scheitert an Medizinfrage

Luke Rothfuchs saß bei Wer wird Millionär? auf dem Ratestuhl und kämpfte sich durch die Fragen. Doch bei der 8.000-Euro-Frage geriet der Student ins Straucheln: Günther Jauch (69) wollte wissen, wie lange die WHO empfiehlt, Säuglinge ausschließlich zu stillen. Zur Auswahl standen sechs Tage, Wochen, Monate oder Jahre. Luke entschied sich für den Telefonjoker und wählte den RTL-Medizinexperten Christoph Specht – eigentlich der ideale Ansprechpartner für eine Medizinfrage. Doch es kam anders als erwartet: Der Arzt war sich unsicher und tippte auf "Wochen", obwohl die korrekte Antwort "Monate" gewesen wäre.

Christoph hat seinen Patzer als Telefonjoker später bei RTL erklärt. "Ja, die Frage klingt ja nicht so wahnsinnig kompliziert. Aber genau darin steckt die Tücke", sagte der Mediziner. "Man darf nicht vergessen: So als Telefonjoker hat man ja kein Bild, nichts. Man kriegt plötzlich einen Anruf. Hat überhaupt nicht damit gerechnet", so Christoph. Es sei schwierig, wenn man die Frage nicht sieht – gerade Formulierungen wie "ausschließlich stillen" seien relevant. Der Arzt machte klar, dass es eigentlich eine einfache Frage gewesen wäre: "Es war ja eigentlich eine relativ harmlose Frage und wahrscheinlich haben sich die Redaktionsleute dahinter auch nie vorgestellt, dass da jemand noch einen Joker, erst recht nicht einen Mediziner, befragen würde."

Christoph berichtete weiter von seiner Aufregung während des Anrufs. "Und wenn man dann in der aktuellen Situation ist, ist noch mal alles anders. Das kann ich wirklich sagen. Es ist ein Riesenunterschied, ob man nur am Telefon ist oder ob man das zu Hause gemütlich auf der Couch im Fernsehen sieht. Also, ich kann nur sagen: Ich war wahnsinnig aufgeregt", erklärte der Medizinexperte. Im Nachhinein nimmt er die Panne locker – auch, weil für Luke letztendlich alles gut gegangen ist und er die Frage dank eines weiteren Jokers doch noch korrekt beantworten konnte.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Luke Rothfuchs, "Wer wird Millionär?"-Kandidat