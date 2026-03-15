ARD plant Fortsetzung dieser erfolgreichen Weihnachtskomödie

Die ARD hat die Produktion einer Fortsetzung zur erfolgreichen Weihnachtskomödie "Alle Jahre wieder" bekannt gegeben. In dem neuen Film mit dem Arbeitstitel "Wieder Alle Jahre wieder" übernimmt diesmal Jördis Triebel die Hauptrolle als Busfahrerin Lisa, die auf ihren alljährlichen Fahrten zwischen Berlin und den bayerischen Alpen den frisch getrennten Micha kennenlernt, gespielt von Ronald Zehrfeld (49). Parallel dazu kehren Sinje Irslinger und Klaus Steinbacher als Liebespaar Hanna und Felix zurück, deren Beziehung auf die Probe gestellt wird. Die romantische Komödie soll Ende des Jahres passend zur Vorweihnachtszeit im Rahmen des Sendeplatzes "Endlich Freitag im Ersten" ausgestrahlt werden.

Die Geschichte dreht sich erneut um vier Heiligabende in einem Fernbus und zwei Paare, die auf unterschiedliche Weise um Nähe ringen. Während Hanna und Felix zwischen Tradition, Erwartungen und der Frage nach ihrem wahren Lebensentwurf stecken, entwickelt sich zwischen Lisa und Micha eine besondere Verbindung. Jahr für Jahr treffen die beiden zufällig am 24. Dezember in Lisas Fernbus aufeinander – schwankend zwischen Nähe und Flucht, zwischen Zweifel und der Hoffnung, dass sie diesmal zueinanderfinden. In weiteren Rollen sind Elena Uhlig (50), Philipp Moog, Lisa Kreuzer, Lilly-Marie Vogler und Johannes Berlz zu sehen.

Der erste Teil "Alle Jahre wieder" feierte am 6. Dezember 2024 im Ersten Premiere und wurde zu einem großen Erfolg. Knapp vier Millionen Zuschauer verfolgten die Geschichte rund um Charly Hübner (53) als Fernbusfahrer, was einem Marktanteil von 16,1 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte der Film mit 11,3 Prozent überzeugen. Hinzu kamen zahlreiche Abrufe in der Mediathek, wie fernsehserien.de berichtete. In dem Film sorgte Hübner als Busfahrer auf seinen alljährlichen Fahrten von Berlin in die bayerischen Alpen nicht nur für Weihnachtsstimmung, sondern spielte auch Amor für mehrere Paare.

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Getty Images Charly Hübner, Schauspieler

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Getty Images Jördis Triebel, Schauspielerin

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Getty Images Elena Uhlig, Oktober 2024

Freut ihr euch auf die ARD-Fortsetzung "Wieder Alle Jahre wieder"? Total – Advent ohne Busromanze geht nicht! Mal sehen – Fortsetzungen sind heikel, erst den Trailer abwarten. Ergebnis anzeigen