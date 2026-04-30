"Ich liebe es": Ed Sheeran trägt jetzt Buzz Cut

Ed Sheeran (35) überrascht seine Fans mit einem radikalen Umstyling: Der britische Sänger hat sich von seiner charakteristischen roten Zottelmähne verabschiedet und präsentiert sich auf Instagram mit einem sogenannten Buzz Cut – also einem raspelkurz rasierten Kopf. Der 35-Jährige postete mehrere Schnappschüsse seines neuen Looks, darunter eines, das ihn draußen in einem weißen Shirt zeigt, eine Hand hinter dem Kopf, mit einem leicht verlegenen Lächeln. "Ja, ich habe mir die Haare rasiert", schrieb er dazu.

Für Ed ist der neue Haarschnitt mehr als nur eine modische Entscheidung. "Es gibt gerade viele Neuanfänge in meinem Leben. Ich liebe es und überlege, es so zu lassen", erklärte der Musiker. Den Buzz Cut beschreibt er als Symbol für all das Neue in seinem Leben. Gleichzeitig gab er seinen Followern ein gesundheitliches Update: Ein weiteres Foto zeigt ihn mit Kopfhörern auf einem Sofa liegend – er erhole sich derzeit von einer Gürtelrose. "Kann ich nicht empfehlen, aber ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung", so der Brite. Darüber hinaus kündigte er im selben Post Zusatzkonzerte im Rahmen seiner bevorstehenden Loop Tour für Fans in Süd- und Lateinamerika an, unter anderem in Brasilien, Paraguay, Chile und Argentinien. "Ich freue mich so sehr darauf, zurückzukommen und dort für euch zu spielen", schrieb er dazu.

Seit Jahren gehören Eds rote Locken zu seinen bekanntesten Markenzeichen – ebenso wie seine zahlreichen Tattoos, die seinen Körper bedecken. Privat ist der "Shape of You"-Sänger seit 2019 mit seiner Jugendliebe Cherry Seaborn (33) verheiratet, mit der er zwei Töchter hat. Zuletzt sprach er offen über schwere Zeiten: Seine Frau erhielt kurz vor der Geburt des zweiten Kindes eine Krebsdiagnose, und wenige Tage danach verstarb sein enger Freund Jamal Edwards (†31). Diese persönlichen Erfahrungen verarbeitete er auf seinem Album "Subtract".

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Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

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Instagram / teddysphotos Ed Sheeran präsentiert seinen Buzzcut

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Stephen Pond/Getty Images Ed Sheeran und Cherry