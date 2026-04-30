Ex-DSDS-Gewinnerin Marie Wegener ätzt gegen neue Staffel

Marie Wegener (24) macht ihrem Ärger Luft: In einem emotionalen Instagram-Reel rechnet die DSDS-Gewinnerin von 2018 mit der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und der Musikbranche ab. Vor ihren Followern lässt die Sängerin keinen Zweifel daran, wie sehr sie die Entwicklung stört. "Was heutzutage abgeht, ist ein ***", sagt sie in dem Clip, ein Ton überblendet dabei das Schimpfwort. Kurz darauf fragt sie fassungslos: "Man fragt sich schon, was passiert da?" Mit ihrem offenen Statement stößt Marie eine hitzige Debatte unter ihren Fans an und bittet um ehrliches Feedback.

In dem Clip erinnert sich Marie an ihr eigenes Casting zurück, bei dem sie mit der schwierigen Ballade "I Have Nothing" von Whitney Houston (†48) antrat und damals eiskalt gestoppt wurde. Erst mit einem zweiten Song konnte sie die Jury überzeugen – ein im Vergleich zu heute deutlich härterer Umgang, wie sie findet. "Es war so streng und ich musste mich so wahnsinnig beweisen im Casting", erklärt die Musikerin ihren Fans auf Instagram. Wenn sie diese Erfahrung mit den aktuellen Bildern aus der Show vergleicht, erkenne sie die Sendung kaum wieder. Heute entscheide aus ihrer Sicht weniger reines Können, sondern vor allem, was im Netz funktioniert. Besonders TikTok-Trends wie "Steppe durch die City mit Aura" nennt Marie als Beispiel dafür, wie sich der Fokus verschoben habe. In dem Reel fasst Marie ihre Stimmung mit dem Satz zusammen: "Die Musik geht irgendwie kaputt."

Trotz aller Kritik betont Marie, dass sie manche trendigen Clips selbst zur Unterhaltung schaut, für die Kunstform Musik aber eine bedenkliche Richtung sieht. Unter ihrem Beitrag sucht die frühere DSDS-Siegerin das Gespräch mit ihrer Community und fragt offen: "Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich finde es krass, wie DSDS und alles sich generell verändert hat." Marie blickt damit auf die Anfänge ihrer eigenen Karriere zurück und stellt den heutigen Castingshowalltag dem damaligen gegenüber.

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Instagram / mariewegener_official Marie Wegener, ehemalige DSDs-Siegerin

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Christian Behring / Future Image / ActionPress Marie Wegener im September 2019

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Getty Images Marie Wegener bei "Let's Dance", Mai 2018

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