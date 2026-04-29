Skandal um Biopic: Paris Jackson lässt kein gutes Haar daran

Das Biopic "Michael" über das Leben von Popikone Michael Jackson (†50) sorgt schon vor seinem Kinostart für mächtig Wirbel – und nun gesellt sich auch seine Tochter Paris Jackson (28) zu den Kritikerinnen des Projekts. Die Schauspielerin und Tochter des 2009 verstorbenen Musikers distanzierte sich laut Just Jared öffentlich von dem Film und stellte klar, dass sie keinerlei Beteiligung an dem Projekt hatte. Damit reagierte sie auf Berichte, die ein anderes Bild von ihr gezeichnet hatten. Regisseur Antoine Fuqua (60) steht mit seinem Werk ohnehin bereits unter heftigem Beschuss – Negativkritiken und Vorwürfe rund um den Film häufen sich.

Besonders brisant: Schauspieler Colman Domingo (56), der in "Michael" Michael Jacksons Vater Joe Jackson (†89) verkörpert, hatte in einem Interview zuvor behauptet, Paris sei dem Film gegenüber "sehr hilfreich" und sowohl sie als auch ihr Bruder Prince (29) seien "sehr unterstützend" dem Projekt gegenüber. Genau dieser Darstellung widersprach Paris öffentlich und wies in einer Instagram-Story darauf hin, dass diese Beschreibung ihrer Haltung schlicht nicht der Wahrheit entspreche. Zusätzlich kritisierte die Schauspielerin mehrere inhaltliche Ungenauigkeiten in dem Biopic über ihren Vater.

Paris wurde am 3. April 1998 als Tochter von Michael Jackson geboren und ist das mittlere seiner drei Kinder. Über die Jahre hat sie sich nicht nur als Tochter einer Legende, sondern auch als eigenständige Persönlichkeit in der Unterhaltungsbranche etabliert – als Schauspielerin, Model und Musikerin. Die Beziehung zu ihrem Vater und seinem Erbe war stets ein öffentlich diskutiertes Thema. Ihr Großvater Joe, der als Patriarch der Jackson-Familie bekannt war und Michaels Karriere von klein auf geprägt hatte, verstarb im Juni 2018.

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Getty Images Paris Jackson, Songwriterin und Sängerin

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Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

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Getty Images Paris Jackson bei der Vanity Fair x Amazon MGM Studios Awards-Season-Feier in Los Angeles, Januar 2026