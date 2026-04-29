Temptation-Lapdances im Check: Das sagt SixxPaxx-Star David

Die Männer von den SixxPaxx gelten als absolute Profis, wenn es ums Tanzen und Verführen geht – da kann so mancher Verführer bei Temptation Island nicht ganz mithalten. SixxPaxx-Star David Farell hat jetzt in einem Promiflash-Interview die Lapdances der Temptation-Jungs kommentiert und dabei mit einem Schmunzeln reagiert. Er finde es "immer ganz amüsant zu sehen, wenn man sieht, wie die Jungs sich da ausprobieren und dann der Meinung sind: So sollte es aussehen", verriet er im Gespräch.

Echte Kritik will David damit aber ausdrücklich nicht üben. "Woher sollen sie es wissen, wenn sie es vorher noch nie gemacht haben oder sich da zum ersten Mal ausprobieren?", so der SixxPaxx-Tänzer. Er betonte außerdem, dass er ein "totaler Befürworter von Mut" sei: "Wenn sich jemand traut und nach vorne geht, feiere ich das immer total. Und das ist mir persönlich viel lieber als jemand, der wie ein Mauerblümchen in der Ecke sitzt und sich nicht zeigt. Das hilft am Ende auch keinem." Für ihn überwiegt also die Bewunderung für den Mut der Kandidaten, auch wenn die tänzerischen Fähigkeiten vielleicht noch ausbaufähig sind.

Gleichzeitig nutzte David das Promiflash-Interview, um direkt auf Nachwuchssuche zu gehen. "Es gibt nichts und keine Serie, die wir nicht schauen, um zu gucken: Ist da irgendjemand dabei, der zu uns passen könnte?", erklärte er. Sendungen wie "Temptation Island" haben die SixxPaxx also fest auf dem Radar – nicht nur zum Amüsieren, sondern auch als potenzielle Recruiting-Plattform. Seine Ansage an alle Talente war dabei eindeutig: "Jungs, kleiner Aufruf: Gebt Gas, geht ins Fernsehen. Und wenn ihr was könnt, könnt ihr zu uns kommen." So wie zuletzt auch GNTM-Star Samuel Dohmen, der mittlerweile schon so einige heiße Auftritte hingelegt hat.

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RTL "Temptation Island"-Cast 2026

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Privat / SixxPaxx SixxPaxx-Star David Farell

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Imago Samuel Dohmen, Oktober 2025