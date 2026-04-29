Freundschaft: Kate Hudson schwärmt von Matthew McConaughey

Kate Hudson (47) hat beim Time100-Panel in New York City seltene Einblicke in ihre Freundschaft mit Matthew McConaughey (56) gewährt. Die Schauspielerin schwärmte dabei in höchsten Tönen von ihrem langjährigen Kollegen und beschrieb ihn als außergewöhnliche Persönlichkeit. "Matthew ist einzigartig. Er ist der spontanste, wunderbarste, unvorhersehbarste Mann, mit dem ich je zusammengearbeitet habe", sagte sie. Neben seiner Unberechenbarkeit, die sie nach eigener Aussage an ihm liebt, betonte Kate jedoch auch eine ganz andere Seite des Schauspielers: "Gleichzeitig ist er wirklich beschützend." Er sei ein "großartiger Vater, ein wunderbarer Partner und ein Familienmensch" – Qualitäten, die die Öffentlichkeit von ihm kaum zu sehen bekomme.

Die Unternehmerin ergänzte, dass sie und Matthew auf einer tieferen Ebene miteinander verbunden sind. "Er kümmert sich sehr um seine Arbeit, aber vor allem um den menschlichen Zustand und darum, inneren Frieden oder zumindest Zufriedenheit zu finden. Darin finden wir uns sehr", erklärte sie. Neben den warmherzigen Worten hatte Kate aber auch eine amüsante Anekdote über ihren Freund auf Lager. In der Show "Watch What Happens Live" hatte sie bereits verraten, dass Matthew bekanntlich kein Deo benutzt – und das, obwohl die beiden den gemeinsamen Film "Ein Schatz zum Verlieben" im australischen Hochsommer gedreht hatten. "Nein! Er trägt kein Deo", bestätigte sie damals Moderator Andy Cohen (57) mit einem Lachen. Das Überraschende daran: Kate gibt zu, selbst ebenfalls darauf zu verzichten. Seinen unverwechselbaren Geruch, so verriet sie schmunzelnd, könne sie sogar aus großer Entfernung erkennen.

Kate und Matthew hatten sich beim Dreh der Kultromanze "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen" aus dem Jahr 2003 kennengelernt. Es war Kate selbst, die vorschlug, Matthew für die männliche Hauptrolle zu besetzen, nachdem sie die Rolle der Andie Anderson ergattert hatte. Die Chemie zwischen den beiden stimmte offenbar – denn fünf Jahre später standen sie erneut gemeinsam vor der Kamera, diesmal für die Abenteuerromanze "Ein Schatz zum Verlieben". Beide haben inzwischen drei Kinder – Matthew mit seiner Frau Camila Alves (44), mit der er seit 2012 verheiratet ist, und Kate aus verschiedenen Beziehungen.

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Getty Images Matthew McConaughey und Kate Hudson, Schauspielkollegen

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Getty Images Matthew McConaughey und Kate Hudson, 2003

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Getty Images Kate Hudson, Juni 2024