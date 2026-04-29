Nach 14 Jahren: Paul Janke wird noch mal zu "Der Bachelor"

Er ist zurück! Paul Janke (44) gilt für viele Fans als das Gesicht des Formats und bekommt bei RTL eine zweite Bachelor-Staffel. Unter dem Titel "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" wird der gebürtige Hamburger erneut auf Liebessuche gehen und wieder Rosen verteilen – und das Ganze 14 Jahre nach seiner ersten Staffel. Wie RTL jetzt bekanntgab, können sich interessierte Kandidatinnen bereits jetzt für die Show bewerben.

Paul selbst ist sichtlich begeistert von seinem Comeback als Rosenkavalier. "14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist für mich tatsächlich eine Ehre. Welcher Mann wünscht sich nicht, in einer Traumkulisse mit 20 Frauen Zeit zu verbringen, tolle Dates zu haben, zu reisen?", schwärmte der 44-Jährige gegenüber dem Sender. Der Realitystar betonte außerdem, dass er sich im Vergleich zu damals weiterentwickelt habe: "Ich bin natürlich auch gereift. Ich bin älter geworden und habe meine Einstellung zu einigen Sachen auch verändert. Ich bin heutzutage viel mehr im Reinen als damals."

Paul hatte 2012 als Bachelor nach der großen Liebe gesucht. Damals vergab er seine letzte Rose an Kandidatin Anja Polzer (41) – ein Happy End folgte jedoch nicht. Viele Fans verbinden mit seiner Staffel bis heute besondere Erinnerungen, obwohl er faktisch gar nicht der erste Bachelor war: Bereits 2003 verteilte Marcel Maderitsch die Rosen bei RTL. Bevor Paul jedoch wieder auf Tuchfühlung mit potenziellen Partnerinnen geht, sind zunächst Sebastian Paul und Tim Reitz als Die Bachelors 2026 dran. Ihre Staffel startet am 6. Mai 2026 auf RTL+.

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Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star

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RTL / Frank Beer Paul Janke bei "Bachelor in Paradise"

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Instagram / jankepaul Paul Janke, ehemaliger Bachelor

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