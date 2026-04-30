"Hals muss weg": Natascha Ochsenknecht besucht Beauty-Doc

In der Reality-Show "Diese Ochsenknechts" hat Natascha Ochsenknecht (61) einen Schönheitschirurgen aufgesucht, um sich über einen möglichen Eingriff an ihrem Hals zu informieren. Die dreifache Mutter stört sich daran, dass die Haut zwischen Kinn und Hals zu sehr hängt – und denkt nun ernsthaft über eine operative Straffung nach. "Ich hab einen Hals, ich brauche nicht zwei. Ich hab ein Kinn, ich brauche nicht zwei", brachte sie ihre Beweggründe in der Arztpraxis auf den Punkt. Vor allem wenn sie gefilmt werde, störe sie der Anblick: "Egal, wie die Lebenseinstellung ist oder wie positiv man denkt, da muss man auch mal realistisch sein und sagen: Der Hals muss weg!"

Wie der behandelnde Mediziner in der Sendung erklärte, würde der geplante Eingriff unter Vollnarkose stattfinden und etwa 90 Minuten bis zwei Stunden dauern. Anschließend wäre eine 14-tägige Tragedauer einer Klettverschlussmaske notwendig, damit alles vollständig abheilen kann. Natascha zeigte sich trotzdem entschlossen: "Ich habe Respekt vor Operationen, weil ich ja selber schon so viele gehabt habe. Aber ich stehe dann auch dazu." Kritik von außen lasse sie dabei kalt: "Ob das dann einer gut findet oder nicht, das ist mir schnurz. Ich will mich einfach wohlfühlen."

Mit dem verbreiteten Ratschlag, in Würde zu altern, kann Natascha, die zugab, eine strenge Mama gewesen zu sein, wenig anfangen. "Ich lasse jetzt alles hier rumschwabbeln und das ist dann in Würde altern – das sehe ich nicht so", sagte sie in der Show deutlich. "In Würde altern ist für mich auch Aufgeben. Ich hasse diesen Spruch!" Offenheit gegenüber Beauty-Behandlungen und kleineren Eingriffen hat die Realitystar und frühere Modelbekannte aus den 80er- und 90er-Jahren nie gescheut – einen Hehl daraus hat sie in der Vergangenheit nie gemacht.

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Imago Natascha Ochsenknecht bei der Weltpremiere der Blinded by Delight Grand Show 2025 im Friedrichstadt-Palast in Berlin

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IMAGO / Marja Natascha Ochsenknecht im März 2025

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Getty Images Natascha Ochsenknecht, Februar 2023