"Duldungsstarre": Helene Fischer reißt kleinen Erotik-Witz

Helene Fischer (41) zeigt sich in der ORF-Show "Willkommen Österreich" von ihrer ganz ungewohnten Seite: total locker, frech – und mit einem kleinen Erotik-Witz. In der neuen Ausgabe der Late-Night-Sendung plaudert die Sängerin mit den Moderatoren Christoph Grissemann und Dirk Stermann über ihr Leben als Mama, ihre bevorstehende "360 Grad Stadion Tour" und ein schräges Gedankenspiel rund um ihr Wunsch-Tier. Als es dabei plötzlich um die "Löwin beim Sex" geht, kontert Helene mit einem Spruch, der das Studio zum Lachen bringt. Ganz nebenbei verrät sie außerdem, dass die Proben für ihre Mega-Tour noch gar nicht angefangen haben.

Ausgangspunkt der Szene ist ein Spiel der Moderatoren: Helene soll sich entscheiden, ob sie lieber sofort sterben oder noch fünf Jahre als gesundes Tier weiterleben würde. Ohne zu zögern sagt sie, sie wäre gern eine Löwin, genauer eine Löwenmama. Co-Moderator Dirk erklärt daraufhin den Begriff der "Duldungsstarre" bei Löwen beim Sex – die Löwin legt sich hin und lässt den Löwen machen. Das klingt "so unschön", findet er. Helene reagiert trocken und lachend: "Wobei das bei vielen Paaren normal ist", sagt sie in der Sendung. Während das Publikum kichert, lenkt die Schlagersängerin das Gespräch auch auf ihre Rückkehr aus der Babypause: In rund sechs Wochen startet ihre große "360 Grad Stadion Tour", los geht es am 10. Juni in Dresden, weitere Stopps sind unter anderem Berlin, Köln, Hamburg, Zürich und Wien. Tourabschluss ist Mitte Juli in München.

Trotz des engen Zeitplans wirkt Helene erstaunlich entspannt. In der Show erzählt sie, dass sie sich durch ihre zwei Kinder gelassener fühlt als früher. "Jetzt kann mich ja gar nichts mehr erschüttern", erklärt sie und betont, wie sehr sie das Mamasein zu Hause momentan genießt. Die Kids sollen sie auch auf Tour begleiten. Dass die Proben für die aufwendige Rundum-Bühne noch nicht begonnen haben, bringt sie nicht aus der Ruhe – im Gegenteil. Sie verrät in der Sendung: "Ich liebe es, den Druck auch so ein bisschen zu verspüren. Und ich mach' gerne Dinge last minute." In den letzten Wochen vor Tourstart werde dann allerdings von morgens bis spät abends durchtrainiert. Für Fans zeigt sich in der Talkshow nicht nur der Superstar, sondern auch eine entspannte Mutter, die Humor beweist.

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Getty Images Helene Fischer auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln im August 2023

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Imago Helene Fischer, November 2025

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Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026