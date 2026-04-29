Sagte Queen Elizabeth Meghan und Harrys Liebes-Aus voraus?

Queen Elizabeth II. (†96) soll in ihren letzten Lebensmonaten eine deutliche Vorahnung über die Ehe von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) geäußert haben. Der britische Autor Craig Brown berichtet im Magazin Air Mail, die Monarchin habe intern klargemacht, dass sie eine Scheidung des Paares für unausweichlich hielt. Demnach soll sie einem Vertrauten gesagt haben: "Es ist keine Frage, ob, es ist eine Frage, wann." Brown erklärt, er habe von dieser Aussage bereits vor ein oder zwei Jahren erfahren, sie aber erst jetzt öffentlich gemacht. Die angebliche Prognose sorgt in Großbritannien für Wirbel – auch, weil Elizabeth lange als eine der wichtigsten Unterstützerinnen von Meghan innerhalb der Königsfamilie galt.

In seinem Essay mit dem Titel "The Strange Afterlife of Queen Elizabeth II." zeichnet Craig Brown ein Bild der Queen, die hinter verschlossenen Türen offener sprach, als es ihr öffentliches Image vermuten ließ. Während Meghan immer wieder als Auslöserin von Spannungen im Palast gehandelt wurde – besonders im Verhältnis zu Prinzessin Kate (44) –, galt Elizabeth nach Medienberichten häufig als besonnener Rückhalt für die ehemalige Schauspielerin. Umso überraschender wirkt nun Browns Darstellung, die Monarchin habe den Rückzug von Harry aus dem Königshaus und seine Ehe mit Meghan vor allem unter dem Aspekt von Pflicht und Tradition gesehen. Elizabeth wurde für ihre Devise "never complain, never explain" ("nie beschweren, nie erklären") geschätzt.

Abseits des jüngsten Wirbels bleibt die private Geschichte von Meghan und Harry zentral. Das Paar heiratete 2018, zog später mit seinen zwei Kindern in die USA und baute sich in Kalifornien ein neues Familienleben auf. Meghan selbst hat sich über ihre schwierige Zeit innerhalb des Königshauses und die Jahre danach nur selten direkt geäußert. Zuletzt sorgte sie mit einem geteilten Astrologie-Post in ihrer Instagram-Story für Aufsehen, in dem die Rede von den "härtesten sieben Jahren" für ihr Sternzeichen Löwe war – ohne weiteren Kommentar. Öffentliche Einblicke dieser Art sind bei der früheren Schauspielerin selten, sie lassen jedoch erkennen, wie sehr die persönliche Seite bei den Sussexes im Mittelpunkt steht. Über interne Gespräche der Queen wird die Familie selbst wohl weiterhin keine Details preisgeben.

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Getty Images Die Queen und Herzogin Meghan im Juni 2018

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Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II. im Jahr 2018

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne