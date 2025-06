Charly Hübner verrät: Er verkleidet sich gerne als Cowboy

Charly Hübner (52), bekannt aus "Polizeiruf 110" und dem Film "Bornholmer Straße", hat jetzt eine ganz besondere Kindheitsfantasie verwirklicht: In der neuen ARD-Serie "Warum ich?" schlüpft er ab dem 20. Juni in die Rolle eines Country-Schlagerstars, der optisch und charakterlich an Gunter Gabriel (✝75) erinnert. Im Interview mit dem Magazin Playboy verriet der Schauspieler, dass er sich als Kind fast jedes Jahr zu Karneval als Cowboy verkleidete. "Mir hat dieser Selfmade-Gedanke gefallen, dieses Sich-nicht-unterkriegen-Lassen", erzählte der 52-Jährige. Auch heute hat er noch eine Vorliebe für den Cowboy-Style – mit Hut, Stiefeln und der Sehnsucht nach dieser Abenteuer-Romantik.

Neben seiner neuen Rolle sprach Charly über die tiefere Bedeutung des Cowboy-Images. Er sei fasziniert von dieser Mischung aus Coolness und Verletzlichkeit, die auch in anderen Subkulturen wie der Hip-Hop- oder Rockerszene zu finden sei. "Cowboys waren immer Abenteuerhelden, aber auch Leute, die sich alles allein erkämpfen mussten – und das hat Schattenseiten." In diesem Kontext erinnerte er sich auch an seinen langjährigen Charakter Bukow beim Rostocker "Polizeiruf 110". Erst ein Jahr nach seinem Ausstieg konnte er sich vollständig von diesem rohen, distanzierten Hauptkommissar lösen, der ihm körperlich und emotional nahegekommen war. "Das Gehen, Ticks und eine gewisse Kargheit haben mich eine Zeit lang begleitet", gestand er.

Privat genießt der Schauspieler vor allem die einfachen Freuden des Lebens. "Am liebsten entspanne ich, wenn ich rumsitze und nichts mache", so Charly im Interview. Sein Hund dient ihm dabei als Vorbild: "Man bewegt sich ein bisschen, isst etwas Leckeres und macht ansonsten nichts." Seinen Cowboy-Hut und die Stiefel hat Charly übrigens schon seit seiner Jugend – er trug sie sogar zu Zeiten am Kreistheater. Der Schauspieler bewahrt sich nicht nur die Erinnerungen an vergangene Rollen, sondern auch an diesen symbolischen Ausdruck von Abenteuerlust und Selbstständigkeit, die ihn bis heute prägen.

Getty Images Charly Hübner, Schauspieler

Getty Images Charly Hübner, Schauspieler

