"Könnte dich knutschen": Menowin begeistert die DSDS-Jury

Bei der ersten Liveshow von Deutschland sucht den Superstar hat Menowin Fröhlich (38) die Jury restlos begeistert. Der Vater von neun Kindern performte in der RTL-Sendung den Soul-Klassiker "I'd Rather Go Blind" von Etta James – und erntete dafür Standing Ovations von den Jurymitgliedern. Juror Bushido (47) war sichtlich gerührt und schwärmte: "Ich liebe den einfach. Geil!" Auch Dieter Bohlen (72) ließ sich zu einem ungewöhnlichen Kompliment hinreißen: "Ich könnte dich wirklich knutschen!"

Einen Seitenhieb konnte sich Bushido dann aber doch nicht verkneifen: Als Vater von acht Kindern zeigte er sich von Menowins Nachwuchszahl sichtlich beeindruckt – und leicht herausgefordert. "Mehr Kinder als ich? Da reden wir nochmal drüber", scherzte der Rapper. Die übrige Show verlief deutlich durchwachsener: Während Constance und Paco ebenfalls Lob einheimsten, mussten Valentina und Peter Heimerdinger die Sendung vorzeitig verlassen, da sie nicht genügend Zuschaueranrufe erhielten und somit den Einzug ins Halbfinale verpassten.

Für Menowin ist die Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" eine Art Rückkehr zu seinen Wurzeln – er war bereits in einer früheren Staffel dabei und belegte damals den zweiten Platz. Zuletzt hatte er gegenüber RTL offen über seine inneren Kämpfe gesprochen und verraten, dass die Castingshow bei ihm alte Ängste und Dämonen wecke. Mit seinem Auftritt in der ersten Liveshow scheint er diese zumindest für einen Abend erfolgreich überwunden zu haben.

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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Imago Bushido beim Jubiläum "30 Jahre RTL Exclusiv" an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen, 27.09.2024

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RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2026