Ohne Drama? Will Arnett ist wohl seit Monaten wieder Single

Will Arnett (55) und seine Freundin Carolyn Murphy haben sich getrennt, wie nun TMZ berichtet. Demnach soll das Liebes-Aus bereits vor einigen Monaten stattgefunden haben – ein mögliches erstes Anzeichen für die Trennung war die Oscar-Verleihung im März 2026, als Will ohne Carolyn auf dem roten Teppich erschien. Dabei hatten sie sich noch wenige Monate zuvor gemeinsam bei den Golden Globes gezeigt. Die Beziehung war im September 2025 öffentlich bestätigt worden, als die beiden zusammen auf der New York Fashion Week gesichtet wurden.

Laut dem Newsportal soll das Ende der Beziehung ohne Drama vonstattengegangen sein. Quellen beschreiben die Trennung als ruhig und friedlich: "Das sind zwei Erwachsene, deren Beziehung einfach nicht funktioniert hat." Wills Repräsentanten sowie Carolyns Management haben sich bislang nicht zu den Berichten geäußert. Im November hatte Will in einem Interview noch geschwärmt, dass ihr großzügiges Wesen nur eine von vielen Eigenschaften sei, die er an ihr liebe.

Will hat drei Söhne: Archie und Abel, die er mit seiner Ex-Frau Amy Poehler (54) hat, von der er seit 2016 geschieden ist, sowie den fünfjährigen Denny, dessen Mutter das Model Alessandra Brawn ist. Mit Alessandra war er fünf Jahre lang zusammen, bevor die Beziehung 2024 endete. Über sein Verhältnis zu Amy hatte Will zuletzt laut OK! betont, dass vieles über sein Privatleben schlicht erfunden sei – die beiden seien trotz Trennung als Eltern gut miteinander verbunden. Carolyn war zwischen 1999 und 2002 mit dem Geschäftsmann Jake Schroeder verheiratet. Aus der Ehe ging Tochter Dylan Blue hervor, die heute 24 Jahre alt ist.

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Getty Images Will Arnett, Schauspieler

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Getty Images Will Arnett im Juli 2018 in New York City

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ROBYN BECK/AFP/Getty Images Schauspieler Will Arnett und Ehefrau Amy Poehler 2008