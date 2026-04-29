Süß: Emily Ratajkowskis Sohn Sly (5) gibt sein Modeldebüt

Emily Ratajkowski (34) hat einen neuen Co-Star vor der Kamera – ihren fünfjährigen Sohn Sylvester "Sly" Apollo Bear. Pünktlich zum amerikanischen Muttertag teilte das Model eine bezaubernde Foto- und Videoreihe auf Instagram, die ihre erste gemeinsame Kampagne mit dem Luxushaus Chanel zeigt. Auf den Aufnahmen sitzt sie auf dem Boden und präsentiert funkelnden Schmuck, während Sly in einem ganz in Weiß gehaltenen Outfit fröhlich um sie herumtanzt, sie umarmt und sich an sie kuschelt. In weiteren Bildern liegen Mutter und Sohn Seite an Seite auf dem Boden und posieren verspielt für die Kamera. Zu der Bilderstrecke schrieb Emily liebevoll: "Es kann nie genug sein. Einen schönen Muttertag von Sly, @chanelofficial und mir."

Die Schauspielerin, die Sly mit ihrem Ex-Mann, dem Filmproduzenten Sebastian Bear-McClard (39), teilt, sprach im vergangenen Juni in einem Interview mit der ELLE offen darüber, wie sie ihren Stil mit dem Alltag als Mama vereinbart – selbst beim ganz gewöhnlichen Schulweg. "Da es jetzt ein Stückchen zu Fuß zur Schule meines Sohnes ist, kann ich keine Schuhe mit Absätzen tragen", erzählte sie dem Magazin. "Aber als ich noch in der Stadt wohnte, wohnten wir nur zwei Blocks von seinem Kindergarten entfernt, und oft machte ich mich von dort aus direkt auf den Weg zur Arbeit. Zu dieser Zeit moderierte ich meinen gefilmten Podcast, daher trug ich schon ein Outfit." Die Kampagne mit Chanel passt also perfekt zu Emilys Selbstverständnis, dass eine Mutter sehr wohl glamourös auftreten darf, ohne dabei ihre Rolle als Elternteil zu vernachlässigen. Im Gegenteil: Für sie ist genau das ein Statement, das sie bewusst setzt.

Tatsächlich versteht Emily ihren Kleidungsstil als Mutter auch als kleinen Akt der Auflehnung gegen klassische Erwartungen. "Oh, im Vergleich zu ihnen war ich definitiv schick angezogen", erklärte sie gegenüber ELLE mit Blick auf andere Eltern vor dem Schultor. Bereits im September 2024 nahm Emily ihren Sohn mit nach Paris zur Fashion Week. Während Mama in einem Karohemd, Lederrock und silbernen Monaco-Creolen von Jordan Road posierte, trug Sly ein graues Loewe-Sweatshirt, lila Hosen und passende Gummistiefel. Backstage schlüpfte er sogar in die Sonnenbrille seiner Mutter und schleppte stolz ihre Handtasche – ein Vorgeschmack auf das nun offizielle Modeldebüt, das Fans rund um den Globus zum Dahinschmelzen bringt.

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester Apollo Bear, Dezember 2024

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Imago Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski im März 2018

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Getty Images Emily Ratajkowski, 2025