Oscar-Star Amy Madigan seit 45 Jahren in Ed Harris verliebt

Amy Madigan (75) und Ed Harris (75) zeigen, dass Liebe in Hollywood eine Chance hat. Bei den Oscars strahlte die Schauspielerin nicht nur wegen ihrer Nominierung als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "Weapons", sondern auch mit ihrem Ehemann an ihrer Seite. In ihrer Dankesrede, nachdem sie die Trophäe gewonnen hatte, fand Amy emotionale Worte für ihren Mann: "Das Wichtigste ist mein geliebter Ed, der schon ewig bei mir ist, und das ist eine verdammt lange Zeit. Und all das würde nichts bedeuten, wenn er nicht an meiner Seite wäre", sagte die 75-Jährige sichtlich bewegt. Die beiden sind seit 1983 verheiratet und gelten als eines der beständigsten Paare der Filmbranche.

Ihre Liebesgeschichte begann bereits 1980, als Amy Ed in dem Theaterstück "Cowboy Mouth" von Sam Shepard in Los Angeles auf der Bühne sah. "Es war wie etwas, das man in einem Film sieht oder in einem Lied hört. Ich dachte einfach: 'Na, da ist er ja.' Für mich war klar, dass ich ihn wiedersehen würde", erzählte sie Jahre später dem Magazin Life. Ein Jahr später lernten sie sich bei einem gemeinsamen Theaterprojekt kennen und begannen zu daten. Während der Dreharbeiten zu dem Film "Orte im Herzen" gaben sich Amy und Ed dann am 21. November 1983 das Jawort. Über die Jahre haben die beiden immer wieder zusammengearbeitet, unter anderem in den Filmen "Alamo Bay", "Pollock", "Lassiter – Erbarmungslos und gefährlich" und bei zahlreichen Theaterproduktionen.

Die beiden teilen nicht nur ihre Liebe zur Schauspielerei, sondern auch eine Familie. 1993 kam ihre gemeinsame Tochter Lily Dolores Harris zur Welt, die ebenfalls in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten ist und als Schauspielerin arbeitet. Ed selbst ist ein hochdekorierter Schauspieler, der viermal für den Oscar nominiert wurde, unter anderem für seine Rollen in "Apollo 13" und "The Truman Show". Bei der Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles zeigte sich der 75-Jährige stolz auf seine Frau und stand ihr während der gesamten Award-Saison zur Seite. "Ich bin der Ehemann einer Oscar-Nominierten. Ich bin sehr stolz auf sie", erklärte Ed im Januar beim Sundance Film Festival. Amy wiederum beschrieb ihren Mann als "begeistert und glücklich" über ihre Auszeichnung und betonte, wie viel Unterstützung sie von ihm und ihrer Tochter erhalten habe.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Ed Harris und Amy Madigan in den Jahren 2026 und 1985

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Imago Ed Harris und Amy Madigan bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Ed Harris und Amy Madigan umarmen sich bei der Premiere von "A Beautiful Mind" in Beverly Hills, 13. Dezember 2001

Imago Szenenbild aus "Alamo Bay" mit Ed Harris und Amy Madigan, 1985

Getty Images Amy Madigan und Ed Harris bei der Premiere von "Phantom" im Chinese Theater in Los Angeles, 27. Februar 2013

Getty Images Ed Harris und Amy Madigan bei der Party zur zweiten Staffel von "Carnivale" im Paramount Theater, 6. Januar 2005, Hollywood

Getty Images Amy Madigan, Ed Harris und Lily Harris bei der Ehrung von Ed Harris auf dem Hollywood Walk of Fame, 13. März 2015