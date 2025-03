Ed Harris versucht, nach Waldbränden positiv zu bleiben

Ed Harris (74) und seine Frau Amy Madigan haben durch die verheerenden Waldbrände in Südkalifornien Anfang des Jahres ihr Zuhause verloren. Das Schauspielerpaar, das seit mehr als 40 Jahren verheiratet ist, steht seither vor den Herausforderungen, die ein solcher Verlust mit sich bringt. Wie Ed in einem Interview mit People erklärt, versuche er nun, irgendwie weiterzumachen, doch die Arbeit sei vorerst zweitrangig: "Wir haben unser Haus in den Bränden verloren, also habe ich noch einige Sachen zu regeln und ich habe vorerst keine Pläne zu arbeiten." Nichtsdestotrotz gehe es dem "Westworld"-Darsteller und seiner Liebsten "soweit gut".

Der Verlust ihres Hauses hat Ed und Amy dazu gebracht, ihren Fokus stärker auf den Moment zu richten. Ed sieht diese Erfahrung auch als Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu leben. "Es ist eine großartige Übung, von Tag zu Tag zu leben und im Augenblick zu bleiben, denn die Vergangenheit ist in gewisser Weise vorbei", gibt der 74-Jährige zu verstehen und betont: "Man versucht also wirklich, jeden Tag wie einen neuen Tag zu behandeln, von Moment zu Moment, und zu tun, was man tun muss." Außerdem habe die schwere Zeit ihm wieder deutlich gemacht, welch großartige Bedeutung Freundschaft hat und wie wichtig es sei, Leute um sich zu haben, auf die man sich verlassen kann.

In der schweren Zeit können sich Ed und Amy neben ihren Freunden auch aufeinander verlassen. Ihre Verbindung ist auch im Alltag von tiefem Verständnis geprägt. Harris erinnert sich daran, wie Amy ihm zu Beginn ihrer Beziehung geholfen hat, sich emotional zu öffnen. "Amy sagte damals: 'Du musst mir sagen, wie es dir geht.' Ich war jemand, der dachte: 'Ich bin hier, ich liebe dich. Warum muss ich dir noch meine Gefühle erklären?'" Diese Lektion sei für ihn genauso eine Bereicherung gewesen wie ihre berufliche Partnerschaft. Zusammen arbeiteten sie unter anderem an dem Film "Pollock" und an Theaterstücken – eine Erfahrung, die Harris als "Spaß pur" beschreibt. "Wenn man sich liebt und vertraut, macht es das Arbeiten zusammen zu etwas ganz Besonderem", schloss die "The Truman Show"-Bekanntheit das People-Interview mit rührenden Worten ab.

Getty Images Ed Harris und Amy Madigan, September 2018

Getty Images Ed Harris, Schauspieler