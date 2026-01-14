Amy Madigan und Gaby Hoffmann treffen sich nach 37 Jahren

Großer Auftritt in New York: Bei den New York Film Critics Circle Awards trafen sich Amy Madigan (75) und Gaby Hoffmann (44) am Dienstagabend erstmals seit 37 Jahren wieder – und strahlten Seite an Seite auf dem roten Teppich. Die beiden spielten 1989 gleich in zwei Kultfilmen zusammen: in "Feld der Träume" als Mutter-Tochter-Duo Annie und Karin Kinsella sowie in "Allein mit Onkel Buck". Mit inniger Umarmung, viel Lachen und dicht an dicht posierten sie für die Kameras, bevor Gaby ihrer früheren Filmmutter auf der Bühne den Preis als beste Nebendarstellerin überreichte. Amy wurde für ihren Auftritt im Thriller "Weapons" geehrt.

Vor der Show zeigte Amy in einem komplett schwarzen Look mit weitem Mantel Eleganz, das blonde Haar in glatten Wellen. Gaby setzte mit einem funkelnden Kleid in Lila-Schwarz, transparenten Details, Samtgürtel und roten Samt-High-Heels Kontraste und legte auf dem Teppich den Arm um Amy. Im Saal folgte dann der Gänsehaut-Augenblick: Gaby kündigte die Preisträgerin an und erzählte, wie besonders dieses Wiedersehen für sie sei. "Ich war sieben Jahre alt, als ich Amy das letzte Mal gesehen habe", sagte sie, wie Hello Magazine berichtet. Kurz nach ihrem 44. Geburtstag vor wenigen Tagen blickte Gaby zurück: "Ich habe über die Jahre viel an Amy gedacht, wahrscheinlich mehr als an irgendjemanden, den ich als Kind am Set kennengelernt habe." Mit warmen Worten würdigte sie Amys "Wärme", "Lachen", "Präsenz" und ihr "riesiges, schönes Herz": "Ich war ein kleines Mädchen, und du warst die ultimative Mama", so Gaby.

Die Schauspielerin erinnerte außerdem daran, wie sie "Feld der Träume" erst kürzlich zum ersten Mal bewusst gesehen habe. "Oh mein Gott, er ist so gut!", schwärmte sie und ergänzte: "Das ist kein Film über Baseball. Es ist ein Film über Träume." Dass Amy im Zentrum dieser Träume stehe, sei "ziemlich schlau". Für Gaby, die als Kinderstar mit Rollen in "Now and Then", "Schlaflos in Seattle" und "The Man Without a Face" bekannt wurde, sei Amy am Set eine Art Konstante gewesen.

Getty Images Amy Madigan und Gaby Hoffmann bei den New York Film Critics Circle Awards 2026 in New York City

Getty Images Gaby Hoffmann bei der Premiere von "Springsteen: Deliver Me From Nowhere"

Getty Images Amy Madigan mit ihrem Critics Choice Award als Beste Nebendarstellerin für "Weapons"