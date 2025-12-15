Nach 36 Jahren: Amy Madigan feiert Golden-Globe-Nominierung

Amy Madigan (75) ist zurück im Rampenlicht! Nach 36 Jahren wurde die Schauspielerin erneut für einen Golden Globe nominiert und darf sich Hoffnungen auf die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin in einem Film" machen. In der Thriller-Sensation "Weapons" verkörpert sie die unheilvolle Tante Gladys, die in einer kleinen Vorstadt als dunkle Schlüsselfigur hinter dem Verschwinden von 17 Kindern steht. Kurz nach Bekanntgabe der Nominierungen verriet sie gegenüber dem Magazin People, dass sie und ihr Ehemann Ed Harris (75) die Nachricht mit viel Humor aufgenommen haben: "Wir machen das beide schon sehr lange, daher amüsieren wir uns einfach gemeinsam darüber. Wir genießen es beide."

Die Rolle der Tante Gladys, die durch ihre bedrohliche Präsenz und ihr exzentrisches Erscheinungsbild unvergesslich wird, hat nicht nur die Kritiker begeistert, sondern auch Popkultur-Kreise inspiriert. Amy zeigte sich überrascht, dass die Figur nicht nur an Halloween, sondern auch in Drag-Kreisen und sogar bei Kindern Anklang findet – obgleich sie hofft, dass letztere den Film selbst nicht gesehen haben. Außerdem steht ein Spin-off zu "Weapons" im Raum, in dem die Hintergrundgeschichte ihrer Rolle beleuchtet werden könnte. Dafür ist der Regisseur Zach Cregger (44) bereits in Gesprächen, wobei Amy selbst betonte, dass sie keinerlei Einfluss auf die geschäftlichen Entscheidungen habe, aber gespannt ist, welche Richtung das Projekt einschlägt.

Ein Blick auf Amys Karriere zeigt, wie besonders diese Anerkennung ist: Ihre letzte Nominierung und ihr Sieg bei den Golden Globes geschahen 1990 mit ihrer Rolle in dem TV-Film "Roe Vs. Wade". Seitdem hat sie in zahlreichen Produktionen sowohl in Komödien als auch Dramen mitgewirkt, darunter "Onkel Buck" und "Pollock". Dass sie nun mit "Weapons" wieder auf der großen Bühne Erfolge feiert, liegt wohl auch an der fesselnden Dynamik, die ihre Figur prägt. "Es fühlt sich einfach großartig an", erklärte die 75-Jährige bezüglich ihrer Nominierung und ergänzte: "Die Arbeit ist der Grund, warum das alles passiert, deshalb fühle ich mich in dieser Hinsicht selbstbewusst und gut."

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Madigan, "Weapons"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Harris und Amy Madigan, September 2018

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Amy Madigan, Januar 1990

Anzeige