Nach Trennung: So ist Isis Verhältnis zu Ex Kader Loth

Kader Loth (53) und Ismet Atli (55) hatten vor Kurzem ihre Trennung bekannt gegeben. Der Grund war, dass die Realitydarstellerin in den Wechseljahren ist und keine Lust mehr auf Intimitäten hat. Am Rande von Eric Sindermanns (37) Fashionshow sprach Promiflash jetzt mit Ismet über sein aktuelles Verhältnis zu seiner Ex. "Eigentlich ist unser Verhältnis sehr, sehr gut. Bis auf ein Problem, das ja jetzt über Jahre geht", erklärte der Unternehmer gegenüber Promiflash. Dabei ging er auch auf Kaders Äußerungen über einen Siebzigjährigen ein, mit dem sie angeblich unterwegs sein soll.

Dass Kader offenbar mit einem anderen Mann unterwegs ist, scheint Ismet nicht zu stören. "Na ja, solange, wie der keine Lust hat. Sie hat ja beschrieben, dass er gar nicht mehr kann", meinte er im Gespräch mit Promiflash. Dennoch räumte er ein, dass die Situation für beide schwierig ist. "Ich glaube, das geht einen Tag gut. Und am nächsten Tag vermisst man sich wieder", gab der Realitystar zu und fügte hinzu: "Wir sind ja an derselben Arbeitsstelle. Meine ganzen Klamotten habe ich da auch noch nicht weggenommen. Also, irgendwie sind wir noch zusammen. Es ist immer so ein Hin und Her. Keine Ahnung. Ehrlich, ich kann die Frage selber nicht mehr beantworten."

Kader und Ismet verbindet nicht nur eine lange gemeinsame Beziehung, sondern auch ein gemeinsamer Arbeitsplatz. Die beiden arbeiten weiterhin zusammen in derselben Firma, was die Trennung zusätzlich verkompliziert. Auch privat sind die Grenzen noch nicht klar gezogen, denn Ismets Sachen stehen immer noch in der gemeinsamen Wohnung. Die beiden scheinen in einem emotionalen Schwebezustand zu leben, in dem sie sich mal nahestehen und dann wieder distanzieren. Für Ismet ist es ein ständiges Hin und Her, bei dem er selbst nicht mehr genau weiß, was sie eigentlich sind.

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth, 2024

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AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth im Dezember 2024

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AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Lot, TV-Stars