"Krasse Lügnerin": Giulia Siegel rechnet mit Kader Loth ab

Zwischen Giulia Siegel (51) und Kader Loth (53) eskaliert der Streit weiter: In einer aktuellen Instagram-Story rechnet Giulia nun öffentlich mit ihrer Reality-TV-Kollegin ab. Hintergrund ist weiterhin das berüchtigte Binden-Gate aus dem Allstars-Dschungelcamp 2024, seit dem die beiden TV-Gesichter auf Konfrontationskurs sind. In einem längeren Statement, das sie mit ihren Followern teilte, wirft Giulia Kader unter anderem Mobbing, Demütigung von Mitstreitern und ein überzogenes Star-Gehabe vor. Besonders Kaders Auftritte in Formaten wie Reality Queens und aktuell bei Kampf der RealityAllstars stehen dabei im Fokus ihrer heftigen Abrechnung.

Giulia kritisiert: "Sätze wie 'Du hast dich unterzuordnen' – ganz ehrlich, das sagt schon alles. Und dann auch noch das Jugendamt ins Spiel bringen? Das geht einfach gar nicht". Giulia behauptet zudem: "Ich kenne das leider selbst. Sie war eine krasse Lügnerin und hat mich bewusst gemobbt – nur wurde es damals nicht gezeigt. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass Produktionen inzwischen nicht mehr nur die fake lustige Seite zeigen, sondern auch die Wahrheit. Die Seite, unter der Kandidaten seit Jahren leiden." Außerdem urteilt sie über Kaders Auftreten: "Sich selbst zur 'Queen' machen und andere als Amateure oder Laiendarsteller hinstellen, während man sie so schlecht behandelt, das ist nicht stark. Das ist einfach nur dreckiges Verhalten." Ihren Post beendet sie mit deutlichen Worten: "Ich hoffe, von Herzen niemals wieder auf diese Frau in einer Sendung oder privat auf einem Event treffen zu müssen. Ich habe nur vor Spinnen Angst und verachte Lügen. Diese Frau vereint beides und noch mehr. Ich glaube auch, dass sie es nicht bösartig meint. Ich hoffe es zumindest, aber irgendwas ist in ihrer Denk- und Ausdrucksweise einfach ekelhaft laut, verletzend und crazy."

Der Konflikt zwischen den beiden schwelt seit dem sogenannten Binden-Gate im Allstars-Dschungelcamp 2024, bei dem Kader für Aufsehen gesorgt hatte. Giulia ist dabei nicht die Einzige, die mit der Realitystar-Kollegin eine offene Rechnung hat. Auch Claudia Effenberg (60) hatte sich in der Vergangenheit öffentlich über Mitstreiterinnen aus der Dschungelcamp-Welt geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen – wenngleich ihr Unmut damals in erster Linie Giulia selbst galt.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Giulia Siegel und Kader Loth

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RTLZWEI Giulia Siegel in "Der Promihof"

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RTL Elena Miras, Kader Loth, Gigi Birofio, Giulia Siegel und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp