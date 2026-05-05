Serkan und Paco lachen über Kader Loths "Pitbull"-Aussage

Mit einem augenzwinkernden Video reagieren Paco Herb (30) und Serkan Yavuz (33) jetzt auf die Pitbull-Aussage von Kader Loth (53) bei Kampf der RealityAllstars. Die TV-Ikone hatte die beiden in der Stunde der Wahrheit gemeinsam mit Mitstreiter Sandy Fähse (41) als Pitbulls bezeichnet und sich als Frau eingeschüchtert gefühlt. Dieser Vergleich inspirierte Paco und Serkan nun zu einer humorvollen Aktion, bei der Yeliz Koc (32) ebenfalls mit von der Partie war: In Yeliz' Instagram-Story ist zu sehen, wie sie Serkan tatsächlich eine Leine anlegt – und auch Paco und Serkan sitzen angeleint gemeinsam vor dem Fernseher, während sie sich die entsprechende Szene aus der Show ansehen.

"Hä? Pitbulls? Als wären wir an der Leine und so. Wir sind doch keine Hunde, sag mal", kommentieren die beiden in der Story, während Yeliz hinter den Angeleinten auf der Couch sitzt und die Leinen fest in der Hand hält. Serkan teilte das Video zusätzlich in seinem eigenen Account weiter und fügte noch eine eigene Botschaft hinzu: "Falls ihr euch gefragt habt, warum ich ab einer gewissen Uhrzeit nichts mehr posten darf. Die Antwort: Natürlich, das Management nimmt uns an die Leine."

Der Konflikt zwischen Kader und den männlichen Mitstreitern bei "Kampf der RealityAllstars" schwelt schon länger. Bereits zuvor war es bei der Stunde der Wahrheit auf Phuket zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen Kader und Serkan gekommen. Damals warf Serkan der Realitystar-Veteranin vor, in der Show kaum präsent zu sein. Nun legte Kader in der nächsten Runde nach und sieht sich durch die männlichen Teilnehmer eingeschüchtert – ein Vorwurf, den Paco und Serkan nun mit einer ordentlichen Portion Humor quittierten.

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Collage: RTLZWEI, Imago Collage: Serkan Yavuz und Kader Loth

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Paco Herb und Serkan Yavuz machen sich über Kader Loth lustig

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RTLZWEI Serkan Yavuz bei "Kampf der RealityAllstars" 2026