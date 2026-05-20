Serkan Yavuz lacht im Podcast über Abmahnung von Kader Loth

In der aktuellen Folge seines Podcasts "UnReal" hat Serkan Yavuz (33) seinen guten Freund Pierre van Hooven zu Gast. Dieser ist Radio-DJ und Veranstalter, kennt sich aber auch in der Reality-Szene gut aus. Mit manch einem Star hatte er schon persönlichen Kontakt – und in einem Fall ging das nicht gut aus. Er erzählt Serkan, dass ihm ein bekanntes Gesicht aus der Branche eine Unterlassungserklärung schickte. Der Kampf der RealityAllstars-Kandidat versucht zu raten, um welchen Kollegen es sich handelt. "Kader Loth vielleicht? Von der habe ich nämlich eine bekommen!", fragt er lachend. Details gibt er keine preis, allerdings ist dies Serkans erste Äußerung zu Kaders Abmahnung.

Die beiden zofften sich in den vergangenen Wochen heftig im Netz, aber nach einer knallharten Aussage seitens Serkan wurde es plötzlich still bei ihm. In einem Interview mit Bild bestätigte Kader bereits, dass sie beim Landgericht Frankfurt einen Antrag auf einstweilige Verfügung einreichte. Wie das Magazin enthüllte, wurde dieser am 20. April stattgegeben. "Die Beleidigungen und Herabwürdigungen von Serkan mir gegenüber haben mich sehr hart getroffen und mich nervlich ans Limit gebracht. Irgendwann hat es mir einfach gereicht. Ich will nicht länger das Opfer eines narzisstischen Fremdgängers sein", stellte die 53-Jährige klar. Sie wolle Serkan am liebsten nie wiedersehen. Er solle sich ab jetzt zweimal überlegen, "wie er mit Menschen – insbesondere Frauen – umgeht".

Auslöser des ganzen Streits war wohl eine Auseinandersetzung bei "Kampf der RealityAllstars". Danach ging es aber erst richtig los. Ende März wetterte Serkan in seinem Podcast: "Kleiner Spoiler an dieser Stelle: Sie ist, auf gut Deutsch gesagt, ein Biest. Und sie hat so den Boden unter den Füßen verloren." Weiter bezeichnete er Kader als "die Alte" und betonte, sie sei "nicht mehr klar im Kopf". Das war wohl letztendlich der Auslöser, weshalb Kader die Unterlassungserklärung schickte. Serkans Schweigen im Anschluss ist nur allzu verständlich, denn ein Vertragsbruch könnte für ihn richtig teuer werden. Äußert er erneut Derartiges über Kader, könnte ihm ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder sogar eine Ordnungshaft drohen.

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RTLZWEI, Imago / Berlinfoto Collage: Serkan Yavuz und Kader Loth

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RTLZWEI Serkan Yavuz nach seinem "Kampf der RealityAllstars"-Rausschmiss, 2026

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Imago Kader Loth bei der 2‑Jahres‑Geburtstagsfeier des Restaurants Berg und Tal in Berlin