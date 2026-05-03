KDRAS: Kader Loth und Serkan geraten heftig aneinander

Auf Phuket kochen die Emotionen hoch: In den neuen Folgen von Kampf der RealityAllstars gerät Kader Loth (53) in der "Stunde der Wahrheit" heftig mit Serkan Yavuz (33) aneinander. Vor versammelter Runde teilt der Realitystar gegen die TV-Ikone aus und wirft ihr vor, im Format unsichtbar zu sein: "Anscheinend ist die Luft raus, dein Schatten hat schon Langeweile. Man sieht dich nicht – wie eine Fata Morgana. Du hast seit 28 Jahren nichts gelernt", ätzt Serkan vor laufenden Kameras. Für Kader ist die Grenze damit eindeutig überschritten – sie fährt hoch und kontert mit klaren Worten, die die gesamte Sala aufschrecken lassen.

Sichtlich getroffen holt die Berlinerin zum Rundumschlag aus. "Das sagst du mir? Ein Ehebrecher sagt das mir? Lächerlich!", schießt Kader zurück und macht unmissverständlich klar, wie unwohl sie sich in der Männerriege fühlt. Sie spricht von einem Gefühl, "in einem Männergefängnis" zu sein, und wirft den Kandidaten vor, die Frauen wie "Stück Knochen" zu den "Pitbulls" zu werfen. Immer wieder schlägt der Realitystar auf den Tisch, verlangt Ruhe und wirft ihren Kollegen Starallüren vor: "Wer seid ihr denn? Ihr kleinen Pisser!" Während unter anderem Kate Merlan (39) betont, sie habe keinen "Vibe von Frauenfeindlichkeit" gespürt, geraten die Fronten in der Gruppe weiter ins Wanken – die Spannung ist den mitlauschenden Promis deutlich anzusehen.

Dass zwischen Kader und Serkan schon vor der Ausstrahlung dicke Luft herrschte, zeichnete sich früh ab. Serkan hatte in seinem Podcast "unReal" bereits kein gutes Haar an ihr gelassen und sie unter anderem als "Biest" bezeichnet. "Ich habe einfach so einen Piss auf die, weil die Alte so auf alle Mittel zurückgegriffen hat", erklärte er. Die Spannungen zwischen den beiden ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Staffel von "Kampf der RealityAllstars".

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Collage: Kader Loth und Serkan Yavuz bei KDRAS

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RTLZWEI Paco, Maurice, Gino, Sam und Matthias bei KDRAS

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RTLZWEI Serkan Yavuz bei "Kampf der RealityAllstars" 2026