Trennung von Isi: Kader Loths Ehe war nur noch Konkurrenz

Kader Loth (52) und ihr Ehemann Ismet Atli (54) gehen von nun an getrennte Wege. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast sprach die Reality-TV-Bekanntheit über die Gründe für das Ende ihrer Ehe und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. "Ich brauche keinen Mann mehr, der schwanzgesteuert ist. Ich brauche einen Mann, der mich respektiert, so wie ich bin", erklärte Kader. Laut der TV-Persönlichkeit sei die Beziehung vor allem durch ständige Rivalität belastet worden: "Für Isi war ich nur noch ein starker Konkurrent. Und das darf nicht mehr in einer Beziehung passieren."

Besonders im beruflichen Kontext habe Ismets Erfolg als Juwelier in Berlin Spannungen hervorgebracht. Kader berichtete, dass ihr Ehemann sich oft von ihrer öffentlichen Rolle überschattet gefühlt habe, was die Beziehung ins Ungleichgewicht brachte. "Natürlich ist er als Juwelier in Berlin sehr erfolgreich, aber er dachte, bei mir als öffentliche Person, dass er ständig im Schatten steht, das ist eigentlich traurig", so die ehemalige Trash-TV-Darstellerin weiter. Mittlerweile habe sie wenig Hoffnung für die Liebe. "Ich habe gemerkt, dass ich für niemanden mehr Gefühle habe. Da braucht sich keiner mehr um mich zu bemühen, ich empfinde für niemanden mehr Gefühle", erklärte sie nüchtern – nicht einmal Hollywoodstar Brad Pitt (61) könne daran etwas ändern.

Dabei war die Beziehung der beiden einst vielversprechend. Kader und Ismet galten lange als ein harmonisches Paar, das sich gegenseitig unterstützte. Doch wie Kader bereits früher erwähnte, habe sich Ismet in den letzten Jahren stark verändert, was die Harmonie zwischen ihnen gestört habe. "Ich bin über die Jahre ruhiger geworden. Bei ihm ist irgendetwas schiefgelaufen. Er hat eine Midlife-Crisis", erklärte sie im Promiflash-Interview. Nun scheint das Kapitel ihrer gemeinsamen Ehe endgültig abgeschlossen. Ob die beiden weiterhin geschäftlich verbunden bleiben, bleibt abzuwarten.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth, 2024

Getty Images Kader Loth im Juli 2024

ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars