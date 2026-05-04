Neue Liebe? Kader Loth zeigt sich mit einem mysteriösen Mann

Gibt es nach der Trennung von Ismet "Isi" Atli (55) etwa einen neuen Mann an der Seite von Kader Loth (53)? Die Reality-TV-Bekanntheit sorgt gerade in den sozialen Medien für Gesprächsstoff. In einer aktuellen Instagram-Story zeigt sie sich nämlich in Berlin-Grunewald – und sie ist nicht allein. Auf dem Foto ist ein Mann in heller Hose und dunklem Hemd zu sehen, der es sich auf einem Gartenstuhl bequem gemacht hat. Dazu schreibt Kader schlicht mit einem Sonnen-Emoji: "Heute Terrassen-Tag."

Das Gesicht des mysteriösen Unbekannten bleibt dabei vollständig im Verborgenen – ein großer Sticker verdeckt die entscheidende Stelle auf dem Bild und macht ihn damit unkenntlich. So bleibt weiterhin unklar, wer genau der Mann ist, der an der Seite der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin zu sehen ist. Auch in welchem Verhältnis er zu Kader steht, lässt sie offen. Ob es sich möglicherweise um einen neuen Partner handelt oder lediglich um einen guten Freund, bleibt somit vorerst reine Spekulation.

Vor rund einem Monat hatte Kaders Ex im Promiflash-Interview noch ganz offen über das Gefühlschaos nach der Trennung gesprochen. "Eigentlich ist unser Verhältnis sehr, sehr gut. Bis auf ein Problem, das ja jetzt über Jahre geht", erklärte Isi damals. Auch die Gerüchte, Kader soll mit einem älteren Mann unterwegs gewesen sein, schienen ihn dabei nicht wirklich aus der Ruhe zu bringen. "Na ja, solange, wie der keine Lust hat. Sie hat ja beschrieben, dass er gar nicht mehr kann", meinte er.

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Imago Kader Loth, Reality-TV-Star

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Instagram / kader_loth Kader Loths Instagram-Story im Mai 2026

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Imago Kader Loth und Ehemann Ismet Atli beim Premieren-Event von THE POWER by Joyn in Berlin