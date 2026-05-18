Emmys Heim-Story: Kaders Reaktion bei KDRS-Allstars entsetzt

Kader Loth (53) und Emmy Russ (27) rasselten in der aktuellen Folge von Kampf der RealityAllstars heftig aneinander. In der "Stunde der Wahrheit" spricht Emmy Klartext und macht Kader deutlich, dass ihr Vorwurf, keine Erziehung genossen zu haben, sie aufgrund ihrer Geschichte verletzt habe. "Kader, ich habe dir ein Thema anvertraut, das für mich höchst sensibel und traumatisierend war in meiner Vergangenheit. An alle: Ich war im Kinderheim, meine Eltern haben mich verlassen in einem fremden Land und ich war in Spanien im Kinderheim, ohne die Sprache zu sprechen", erklärt die Influencerin der Gruppe. Kader habe diesen Umstand "gegen sie verwendet", weil Emmy in einer Situation in der Sala "Halt's Maul" zu ihr gesagt habe.

Für Emmy sei Kaders darauffolgende Aussage, sie habe keine Erziehung genossen, unter der Gürtellinie – immerhin habe sie sich ihre Vergangenheit nicht selbst ausgesucht. Es sei ihr Schicksal gewesen, sich selbst erziehen zu müssen. "Ich war auf mich selbst gestellt von ganz, ganz jung", stellt sie klar. Kader scheint davon aber wenig beeindruckt. Sie unterbricht die 27-Jährige immer wieder, sodass sie nicht nur von den anderen Kandidaten, sondern sogar von Moderatorin Arabella Kiesbauer (57) zurechtgewiesen wird. Schließlich entschuldigt Emmy sich sogar für ihr Verhalten, aber auch das nimmt die Reality-Bekanntheit nicht wirklich an: "Wunderbar, hast du etwas gut in deinem Leben gemacht. Einfach Anstand gezeigt, zum ersten Mal in deinem Leben." Sie glaubt Emmy die Entschuldigung nicht, was auch für Arabella wenig nachvollziehbar ist: "Kader, man müsste an dieser Stelle auch ehrlich sagen: Du müsstest die Größe haben, das jetzt auch zu akzeptieren und zu sagen: 'Wir fangen von vorne an'."

Erst später scheint Kader ihren Fehler einzusehen und nimmt Emmy in der Sala beiseite. Sie erklärt ihr, dass sie nie vorgehabt habe, sie bewusst mit ihrer Vergangenheit zu verletzen. Emmy nimmt die Entschuldigung an und umarmt Kader, um den Vorfall aus der Welt zu schaffen. Aber nicht nur der Streit mit Kader macht die "Stunde der Wahrheit" für Emmy schwer. Beim Voting, wer die Show verlassen soll, hat sich ein Großteil der Gruppe auf sie und Georgina Fleur (36) eingeschossen. Doch weil jeder Bewohner eine Box ziehen muss und nicht weiß, wie viele Münzen er verteilen darf, gibt es kein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende hätten drei Münzen zu einem Unentschieden geführt. Doch Matthias Mangiapane (42) zieht als Zünglein an der Waage nur zwei und besiegelt so Emmys Schicksal: Sie muss gehen, weil Georgina Glück hatte, von Mitstreitern gewählt zu werden, die nur eine oder teilweise gar keine Münzen zogen.

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Kader Loth in der "Stunde der Wahrheit" bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTLZWEI Arabella Kiesbauer mit Emmy Russ bei "Kamopf der RealityAllstars" 2026

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RTLZWEI Emmy Russ und Kader Loth bei "Kampf der RealityAllstars"