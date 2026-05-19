Kader Loth schießt gegen Arabella Kiesbauer als Moderatorin

Zwischen Kader Loth (53) und Arabella Kiesbauer (57) ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen. Die Realitystar-Ikone hat sich jetzt auf Instagram mit deutlichen Worten gegen die Moderatorin positioniert. Hintergrund ist ihr gemeinsamer Auftritt bei der Show Kampf der RealityAllstars, wo Arabella als Moderatorin fungiert und Kader als Teilnehmerin dabei ist. Im Netz macht die 53-Jährige nun ihrem Ärger Luft und wirft der Moderatorin vor, ihren Job nicht ordentlich gemacht zu haben.

In ihrem öffentlichen Statement richtet Kader sich direkt an Arabella: "Liebe Arabella, ich hatte mich sehr gefreut, dich nach 25 Jahren wiederzusehen. Aber bei der 'Stunde der Wahrheit' beim 'Kampf der RealityAllstars' hast du immer wieder versucht, mir den Mund zu verbieten. Du hast zugelassen, dass man mich dort beleidigt und mir Dinge unterstellt! Ich durfte mich nicht mal wehren!", schreibt sie. Besonders der letzte Satz dürfte Arabella aufhorchen lassen: "Finde, eine Moderatorin sollte immer neutral bleiben!" Einzig bereue sie, nicht einfach aufgestanden und die Show verlassen zu haben, so Kader weiter.

Arabella moderiert "Kampf der RealityAllstars" seit dem 15. April auf RTLZWEI. Die gebürtige Wienerin ist seit Jahren eine feste Größe im deutschsprachigen Fernsehen und hatte vor ihrer Rückkehr ins Reality-TV-Format zuletzt vor allem in Österreich als Moderatorin gearbeitet. Kader hingegen ist als langjährige Reality-TV-Bekanntheit keine Unbekannte im deutschen Trash-TV-Geschäft. Die Berlinerin mit türkischen Wurzeln ist verheiratet und war in der Vergangenheit bereits in zahlreichen Formaten zu sehen. Dass die beiden sich nach eigener Aussage Kaders seit rund 25 Jahren nicht mehr begegnet sind, macht das jetzige Aufeinandertreffen – und den daraus entstandenen Zoff – umso pikanter.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, RTLII Collage: Kader Loth und Arabella Kiesbauer

Anzeige Anzeige

Imago Kader Loth, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer