Nach Vorwürfen: Marwin Klute schießt erneut gegen Melissa

Marwin Klute (29) und Melissa Heitmann (29) liefern sich aktuell einen heftigen Streit in den sozialen Medien. Nachdem die Influencerin zuletzt behauptete, ihr Ex-Partner sei in ihren OnlyFans-Videos zu sehen und habe damit selbst an den Inhalten mitgewirkt, die er während der Beziehung angeblich kritisiert haben soll, schlägt Marwin nun zurück. Auf Instagram meldet sich der Realitystar jetzt mit einer eindeutigen Stellungnahme zu Wort und greift seine Ex-Partnerin scharf an. "In deiner Position würde ich auch versuchen, meinen Arsch zu retten. Dass du das auf kranke Art und Weise versuchst, war auch klar", schreibt er in seiner Story.

Der TV-Star geht jedoch noch einen Schritt weiter und erklärt die rechtlichen Gegebenheiten bei OnlyFans-Content mit mehreren Personen. "Sobald eine zweite Person im OF Content zu sehen ist, muss der Drehpartner der Veröffentlichung in Form eines Formulars mit Unterschrift zustimmen. Wenn ich irgendwo zu sehen bin, hast du nun die Erlaubnis, das öffentlich zu posten", macht Marwin deutlich. Damit fordert er Melissa quasi heraus, ihre Behauptungen zu beweisen. Zudem kündigt der 29-Jährige an, bald selbst ausführlich Stellung zu beziehen: "Bald nehme ich persönlich dazu Stellung und rede offen darüber, wie es ist, eine Beziehung mit einer Pornodarstellerin geführt zu haben."

Der öffentliche Rosenkrieg zwischen den beiden ehemaligen Partnern hatte begonnen, nachdem Melissa zuvor Vorwürfe gegen Marwin erhoben hatte. In einer Instagram-Story hatte die 29-Jährige erklärt, dass Marwin die Situation rund um ihre OnlyFans-Plattform falsch darstelle, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Dabei ging es unter anderem um intime Blowjob-Clips, mit denen der Realitystar angeblich bereits während der Beziehung ein Problem gehabt haben soll. Melissa behauptete jedoch, dass Marwin selbst Teil dieser Videos gewesen sei – eine Darstellung, gegen die sich der TV-Star nun mit seiner aktuellen Reaktion wehrt.

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Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Hobby-Sportler und Influencer

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, Realitystars

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RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island VIP"-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute