Melissa erklärt: Marwin Klutes Rückzug erfolgte unter Druck

Im Streit zwischen Melissa Heitmann (29) und Marwin Klute (29) gibt es ein neues Kapitel: Marwin hatte sich zuletzt öffentlich geäußert und dabei offenbar den Eindruck erweckt, er ziehe freiwillig einen Schlussstrich unter das Drama mit seiner Ex. Doch Melissa widerspricht dieser Darstellung nun klar – und enthüllt auf Instagram, dass hinter seinem Rückzug juristischer Druck steckt. Sie schreibt: "Marwins 'Richtigstellung' ist nicht freiwillig entstanden, sondern weil meine Anwältin meine berechtigten Ansprüche durchgesetzt hat. In diesem Zusammenhang hat er eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben."

In ihrer Instagram-Story macht die Realitystar-Bekanntheit deutlich, was das ihrer Ansicht nach bedeutet: "Die Abmahnung war berechtigt. Ich habe immer die Wahrheit über alles gesagt und er hat Unwahrheiten über mich verbreitet!" Außerdem betont Melissa, dass Marwin die Konsequenzen hätte vermeiden können: "Wäre er von Anfang an bei der Wahrheit geblieben, hätte er sich einiges ersparen können – inklusive der damit verbundenen sehr hohen Kosten für ihn!" Für sich selbst erklärt sie die Angelegenheit für abgeschlossen, möchte ihre Geschichte aber auch als Ermutigung verstanden wissen: "Lasst euch nicht kleinreden oder falsch darstellen. Wenn Unwahrheiten über euch verbreitet werden oder sonst etwas, setzt Grenzen – auch konsequent und notfalls gerichtlich!"

Der Konflikt zwischen den beiden Reality-TV-Stars schwelt schon seit einer Weile. Melissa hatte bereits vor einigen Wochen rechtliche Schritte gegen Marwin eingeleitet, nachdem sie sich durch seine öffentlichen Aussagen über sie angegriffen fühlte. Die beiden wurden durch das Format Temptation Island VIP einem breiteren Publikum bekannt. Dass der Streit nun ein juristisches Ende gefunden hat, macht Melissa mit ihren aktuellen Worten unmissverständlich klar – und richtet abschließend einen ausdrücklichen Dank an ihre Anwältin.

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, Realitystars

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

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Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Darsteller