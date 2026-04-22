Marwin Klute zieht Schlussstrich unter Drama mit Melissa

Marwin Klute (29) zieht nun einen klaren Schlussstrich unter das öffentliche Drama mit seiner Ex-Freundin Melissa Heitmann (29): Der Realitystar hat ein neues Statement veröffentlicht, in dem er seine bisherigen Äußerungen über die Influencerin einordnet. Das Schreiben kursiert aktuell auf Instagram und sorgt bei Fans von Temptation Island VIP für Gesprächsstoff. Vor wenigen Wochen hatte Melissa rechtliche Schritte gegen Marwin eingeleitet, nachdem sie sich von seinen öffentlichen Aussagen über sie angegriffen fühlte. Nun meldet sich der TV-Bekanntheit selbst zu Wort und versucht, die Wogen zu glätten.

In seinem Statement räumt Marwin ein, dass durch seine Wortwahl und Darstellung Missverständnisse entstanden seien. "Ich stelle klar, dass sich meine Aussagen auf Sachverhalte bezogen, die vor unserer Beziehung lagen, und nicht den Eindruck erwecken sollten, dass während der Beziehung illoyales Verhalten stattgefunden hat", schreibt er. Außerdem gibt er zu, dass einzelne Formulierungen unangebracht gewesen seien, und betont, sich dafür bereits entschuldigt zu haben. Abschließend kündigt er an: "Ich werde mich zu dieser Angelegenheit künftig nicht weiter öffentlich äußern."

Der öffentliche Streit zwischen den beiden hatte sich in den vergangenen Wochen zunehmend zugespitzt. Melissa hatte auf Instagram klargemacht, dass sie sich gegen die Verbreitung von Unwahrheiten zur Wehr setzen wolle, und betont, für ihre Aussagen ausreichend Beweise zu haben. Die beiden Realitystars lernten sich durch ihre gemeinsame Teilnahme an "Temptation Island VIP" kennen und lieferten sich nach dem Ende ihrer Beziehung ein hitziges öffentliches Hin und Her. Wie beide ihren Alltag abseits der Kameras gestalten, behalten sie inzwischen wieder stärker für sich.

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Instagram / marwin.klute , Instagram / melissa.htnn Marwin Klute und seine Freundin Melissa

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Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Darsteller

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RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island VIP"-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute