Melissa Heitmann reagiert auf Ex Marwin Klutes Vorwürfe

Melissa Heitmann (29) meldet sich mit klaren Worten zu ihrem Ex Marwin Klute (29). Auf Instagram reagiert die Realitydarstellerin jetzt auf neue Vorwürfe und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Sie verweist darauf, dass Marwin sich aktuell bei den Dreharbeiten zu Are You The One – Reality Stars in Love befinde und dort keinen Zugriff auf sein Handy habe. "Das bedeutet scheinbar: Diese Storys wurden vorab geplant", schrieb Melissa in ihren Storys auf Instagram. Sie bringt zudem ins Spiel, dass die Posts womöglich über sein Profil von seinem Management geplant wurden – jenem, das nach ihren Angaben auch Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30) betreut. Mit ihrem Statement legt Melissa öffentlich nach und heizt die Debatte um das Ex-Paar weiter an.

In weiteren Zeilen zeichnet Melissa ein persönliches Bild der vergangenen Wochen. Sie behauptet, Marwin habe noch bis kurz vor seiner Abreise zur Show um ein Liebescomeback gebuhlt. "Mit Nachrichten, Geschenken und dem wiederholten Ignorieren eines klaren Neins", beschreibt sie seine Kontaktversuche. Nach eigener Aussage setzte sie deutliche Grenzen: "Ich habe mehrfach deutlich gemacht, dass ich keinen Kontakt, keine Treffen und keinen Besuch möchte", hält die Influencerin auf Instagram fest. In ihrem Statement weist sie außerdem den Vorwurf zurück, sie habe die Beziehung für Aufmerksamkeit geopfert. Stattdessen habe sie erkannt, dass die Partnerschaft "absolut ungesund" gewesen sei. Über ihre Beweggründe, öffentlich darüber zu sprechen, sagt Melissa: "Es ist kein Angriff, von meinen persönlichen Erfahrungen zu berichten – zum einen, um selbst zu heilen, und zum anderen, um Betroffene darin zu bestärken, dass sie nicht allein sind." Damit verknüpft sie ihre Sicht auf die Trennung mit einer Botschaft an Follower, die Ähnliches erleben.

Zwischen Melissa und Marwin gab es bereits zuvor öffentliches Knistern – und Knirschen. Beide sind aus Formaten wie Temptation Island VIP bekannt, wo ihre Beziehung zerbrach. Kürzlich hatte Marwin auf Instagram angekündigt, ein ausführliches Statement über das Aus abzugeben und seine Sicht der Dinge darzulegen. Dabei machte er deutlich, wie sehr ihn die Kombination aus Trennung und öffentlichem Druck belastet habe. Das wiederkehrende Hin und Her zwischen öffentlichen Ankündigungen und Reaktionen bestimmt seitdem die Kommunikation der Ex-Partner.

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

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Instagram / marwin.klute Melissa Heitmann und Marwin Klute, Mai 2025

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RTL Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P." 2025