Melissa Heitmann findet nach Trennung zu alter Stärke zurück

Melissa Heitmann (29) startet nach ihrer Trennung von Marwin Klute (29) offenbar mit viel Rückenwind in einen neuen Lebensabschnitt. Nach dem Wiedersehen von Temptation Island VIP, bei dem das Liebes-Aus der beiden offiziell wurde, zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit im exklusiven Gespräch mit RTL ungewohnt gelöst und selbstsicher. Melissa genießt ihr Leben als Single. Dabei macht sie auch deutlich, dass ein Zurück für sie nie infrage gekommen sei. "Ich wollte ihn keine Sekunde zurückhaben, auch wenn er eine Million Mal probiert hat", sagt sie. Die beiden hatten sich in den vergangenen Monaten eine regelrechte Schlammschlacht geliefert. Melissa kündigte zuletzt auf Instagram an, sich rechtlichen Beistand holen zu wollen, da Marwin ihren Ruf zerstören wolle.

Nun verrät sie auch gleich, was sich für sie seit der Trennung konkret verändert hat. Sie hole jetzt vieles nach, was in der Beziehung aus ihrer Sicht keinen Platz hatte. Reisen, Feiern und Festivalbesuche stünden nun ganz oben auf ihrer Liste. "Alles das, was ich in den letzten Jahren durch die Beziehung nicht durfte", berichtet sie und ergänzt, manches sei ihrer Wahrnehmung nach sogar "verboten" worden. Für eine neue Liebe zeigt sie sich zwar grundsätzlich offen, doch dabei hat sie klare Ansprüche. Männer mit "kleinem Ego" kämen für sie nicht mehr infrage. Ein möglicher Partner dürfe ihr vor allem niemals vorschreiben, was sie anziehen soll: "Wenn es ihn stört, wenn ich einen Ausschnitt trage, dann ist bei dem Mann auf jeden Fall irgendwas verkehrt." In einer Instagram-Fragerunde hatte Melissa schon Anfang 2026 verraten: "Ich glaube daran, dass die richtige Person zur richtigen Zeit kommt – ohne Druck, ohne Suchen. Ich brauche keinen Partner, aber ich wäre bereit für den Richtigen."

Auch beruflich scheint es für Melissa gerade rundzulaufen. Nach der Ausstrahlung von "Temptation Island VIP" sei ihr OnlyFans-Account nach ihren Worten regelrecht durch die Decke gegangen. Sie sei erfolgreicher als je zuvor. "Ich verdiene jetzt so viel Geld, wie ich noch nie verdient habe", sagt sie gegenüber RTL. Außerdem kann sich die Reality-TV-Darstellerin vorstellen, erneut in einem Datingformat im Fernsehen mitzumachen. Dort wolle sie dann auch zeigen, "zu welcher Person ich jetzt wieder geworden bin".

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

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RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island VIP"-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

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Instagram / marwin.klute , Instagram / melissa.htnn Marwin Klute und seine Freundin Melissa

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