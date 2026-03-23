Melissa-Kopie: Wollte Marwin Klute Frauen optisch verändern?

Bei Melissa Heitmann (29) und Marwin Klute (29) brodelt es weiterhin. Nachdem der Realitystar angekündigt hatte, über seine Ex auszupacken, drehte diese den Spieß einfach um und machte ihm schwere Vorwürfe. In einer weiteren Instagram-Story legt sie nun nach und behauptet, Nachrichten von Frauen bekommen zu haben, "die Kontakt mit bekannten Gesichtern aus dem Reality-TV hatten". "Die Erfahrungen ähneln sich leider sehr: Es ging nie um echtes Interesse, sondern am Ende immer um das Einfordern von intimen Bildern und persönlichen Grenzen, die überschritten werden sollten", erklärt Melissa weiter und schildert eine ganz bestimmte Situation: "In einem Fall, der mir bekannt ist und ich Screenshots und Videos habe, wurde sogar versucht, eine Frau gezielt zu verändern – optisch und auch im Verhalten – um sie an ein bestimmtes Bild anzupassen (eine Kopie von mir)."

Dann richtet sie sich mit einem wichtigen Appell an ihre Followerinnen: "Bitte passt auf euch auf. Lasst euch nicht von Reality-TV-Persönlichkeiten, vermeintlichem Status, Bekanntheit oder schönen Worten blenden. Schickt niemandem intime Fotos, den ihr nicht kennt und dem ihr nicht zu 100 Prozent vertrauen könnt." Ihr Statement schließt sie mit aufbauenden Worten an ihre Community ab. "Ihr seid viel zu wertvoll, um euch für so etwas herzugeben. Glaubt mir: Hinter solchen Fassaden steckt oft nichts Besonderes – eher das Gegenteil. Passt auf euch auf", schreibt Melissa.

Bereits vor einem Tag hatte Marwin auf Instagram angekündigt, ein ausführliches Statement über seine Ex zu veröffentlichen. Auch wenn er dabei keinen Namen nannte, war seinen Fans schnell klar, dass er über Melissa sprach. Der Realitystar berichtete, dass die Zeit bei Temptation Island VIP für ihn die schlimmste seines Lebens gewesen sei. Die Trennung und der öffentliche Druck hätten ihn psychisch stark belastet. "Aus Liebe zu dir und großem Schmerz habe ich bisher geschwiegen", schrieb Marwin damals. In seiner Nachricht erhob er zudem schwere Vorwürfe gegen die Influencerin. Sie, die einst sein "sicherer Hafen" gewesen sei, habe ihn angeblich für "Reichweite und Follower geopfert". Marwin gestand, dass er sich lange nicht gewehrt habe, um Melissa nicht zu schaden. Doch jetzt sei es für ihn an der Zeit, seine Wahrheit zu erzählen. "Du wolltest das, nicht ich. So und jetzt schick doch deine Leute und lass mich zusammenschlagen!", beendete er seinen Post.

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, Realitystars

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Instagram / melissa.heitmann Marwin Klute und Melissa Heitmann, Realitystars

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute im Mai 2025