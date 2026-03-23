Blowjobs auf OF: Laut Melissa war Ex Marwin Klute Teil davon

Zwischen Melissa Heitmann (29) und Marwin Klute (29) ist nach der Trennung ein regelrechter Rosenkrieg entbrannt. Die Realitystars liefern sich öffentlich heftige Auseinandersetzungen – und nun erhebt Melissa in einer aktuellen Instagram-Story einige Vorwürfe gegen ihren Ex. Es geht um intime Videos, die sie auf ihrer OnlyFans-Plattform teilt. Marwin soll bereits während der Beziehung damit zu kämpfen gehabt haben, dass die Influencerin dort auch Blowjob-Clips von sich zeigt. Doch laut Melissa stellt ihr Ex die Situation nun völlig falsch dar, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken.

Die Wahrheit sei "ziemlich unangenehm" für Marwin, behauptet Melissa in ihrer Story. Die Videos seien keineswegs hinter seinem Rücken entstanden – im Gegenteil. "Er war selbst Teil davon, er ist derjenige, der dort zu sehen ist! Und nicht nur das: Es war seine Idee, diese Videos zu machen!", erklärt sie. Melissa habe ihm sogar mehrfach vorgeschlagen, die Aufnahmen nur für sich privat zu machen, doch er habe darauf bestanden, sie für OnlyFans zu nutzen, "weil er es geiler findet, wie er immer gesagt hat". Sie versichert: "Es gibt für alles, was ich sage, eindeutige Beweise!" Vor der Ausstrahlung von Temptation Island VIP habe Marwin dann gewollt, dass die Videos gelöscht werden – dem sei sie auch nachgekommen.

Besonders bitter findet Melissa die Doppelmoral ihres Ex-Partners. Jahrelang sei sie von ihm wegen ihres OnlyFans-Accounts beleidigt, erniedrigt und klein gemacht worden – und das auch noch öffentlich im Fernsehen. Dabei habe sie den Account schon gehabt, bevor sie Marwin überhaupt kennengelernt habe. "Und jetzt macht er scheinbar selbst OF und steht nicht mal dazu, indem er es über Zweitprofile promotet und sogar scheinbar so tut, als würde er schwul sein", wirft sie ihm vor. Für Marwin war die gemeinsame Show nach eigenen Angaben die schlimmste Zeit seines Lebens gewesen. Aus Liebe und großem Schmerz habe er zunächst geschwiegen, kündigte dann aber an, endlich seine Version der Geschichte öffentlich zu machen.

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, Realitystars

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

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RTL Marwin Klute bei "Temptation Island VIP", 2025