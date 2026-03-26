Melissa Heitmann leitet rechtliche Schritte gegen Marwin ein

Zwischen Melissa Heitmann (29) und ihrem Ex-Freund Marwin Klute (29) eskaliert der öffentliche Streit nun vollständig: Die Reality-Bekanntheit hat jetzt auf Instagram angekündigt, rechtliche Schritte gegen ihren Verflossenen eingeleitet zu haben. In ihrer Story macht Melissa unmissverständlich klar, dass sie sich nicht länger gefallen lassen will, was ihr Ex über sie verbreitet. "Ich sage das jetzt ein letztes Mal klar und unmissverständlich: Marwin hat öffentlich Unwahrheiten über mich verbreitet. Unwahre Tatsachenbehauptungen sind unzulässig. Genau deshalb habe ich rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet", erklärt die 29-Jährige. Sie betont dabei, dass sie nichts zu verbergen habe und für ihre Aussagen genügend Beweise vorliegen würden.

Melissa lässt keinen Zweifel daran, dass sie gewillt ist, ihren Ruf zu verteidigen. "Ich lasse mir von niemandem meinen Ruf zerstören und ganz sicher nicht von einem Mann, der meint, Lügen über mich verbreiten zu können", schreibt sie weiter. Die Influencerin nutzt ihre Plattform auch, um eine wichtige Botschaft an andere Frauen zu senden: Es sei entscheidend, sich zu wehren, wenn einem Unrecht angetan werde. "Ich stehe für die Wahrheit und ich werde mich immer dagegen wehren, wenn jemand versucht, sie zu verdrehen. Alles Weitere wird jetzt auf rechtlichem Weg geklärt", stellt Melissa klar.

Der Streit zwischen den beiden hatte sich zuletzt immer mehr zugespitzt. Besonders brisant: Melissa behauptete öffentlich, dass ihr Ex-Freund selbst in expliziten OnlyFans-Videos zu sehen sei, obwohl er ihre Aktivitäten dort lange kritisiert habe. Marwin konterte in seiner Instagram-Story deutlich: "In deiner Position würde ich auch versuchen, meinen Arsch zu retten. Dass du das auf kranke Art und Weise versuchst, war auch klar." Damit ließ der TV-Star durchblicken, wie wenig Verständnis er für die Aussagen seiner Ex-Partnerin hatte. Doch dabei blieb es nicht. Marwin stellte zudem klar, dass bei OnlyFans jeglicher Content mit mehreren Personen rechtlich abgesichert werden müsse. "Sobald eine zweite Person im OF-Content zu sehen ist, muss der Drehpartner der Veröffentlichung in Form eines Formulars mit Unterschrift zustimmen. Wenn ich irgendwo zu sehen bin, hast du nun die Erlaubnis, das öffentlich zu posten", erklärte er und forderte Melissa damit quasi heraus, ihre Behauptungen zu beweisen.

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, Realitystars

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute im Mai 2025

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Instagram / marwin.klute Marwin Klute und Melissa Heitmann