Stille zum Hochzeitstag: Sind Tones and I und Mann getrennt?

Tones and I und ihr Ehemann Jimmy Bedford scheinen sich nach drei Jahren Ehe getrennt zu haben. Die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Toni Watson heißt, hatte den früheren AFL-Spieler im März 2023 bei einer geheimen Zeremonie in Indonesien geheiratet. Ihr dritter Hochzeitstag im März 2026 verstrich allerdings ohne jegliche öffentliche Würdigung. Zudem hat die "Bad Child"-Interpretin den Instagram-Beitrag gelöscht, den sie im vergangenen Jahr anlässlich ihres zweiten Hochzeitstags veröffentlicht hatte. Damals teilte sie ein Foto aus einem Hotelzimmer, auf dem sie einen Blumenstrauß in den Händen hielt und ihren Mann liebevoll ansah. "Zwei Jahre verheiratet mit dem Besten", schrieb sie damals zu den Aufnahmen.

Ein weiteres deutliches Zeichen für eine mögliche Trennung: Die beiden folgen sich mittlerweile nicht mehr auf den sozialen Medien. Während der besagte Beitrag zum zweiten Hochzeitstag zwar noch auf Tonis Facebook-Seite zu finden ist, hat sie ihn aus ihrem Instagram-Feed entfernt. Die Zeitung Daily Mail kontaktierte sowohl Tones and I als auch Jimmy für eine Stellungnahme, bisher äußerten sich beide nicht zu den Trennungsgerüchten. Die wandelbare Sängerin, die im Jahr 2019 durch ihren Welthit "Dance Monkey" berühmt wurde, ist sehr zurückhaltend, was ihr Privatleben betrifft, und gibt nur sehr wenige Informationen über ihr Liebesleben preis.

Toni und Jimmy hatten sich im Januar 2021 verlobt, nachdem sie zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahre lang ein Paar gewesen waren. Die Sängerin, die offen über ihre Fehlgeburt sprach, teilte damals ein Foto, auf dem die beiden sich küssten und sie ihren Verlobungsring präsentierte. Jimmy, der seinen Freunden auch als "Bedders" bekannt ist, arbeitete früher als Maurer und spielte für das viktorianische Footballteam Frankston Bombers. Während der Beziehung mit der Sängerin begleitete er sie als Bühnentechniker auf ihren weltweiten Tourneen. In einem Interview im Rahmen der "The Kyle and Jackie O Show" im Juli 2021 schwärmte Toni von ihrer Partnerschaft: "Er ist einfach die perfekte Person für mich. Er war Maurer und jetzt ist er mein Bühnentechniker. Er ist mein bester Freund. Er ist urkomisch."

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Getty Images Tones and I im Juli 2021 in New York

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Getty Images Tones and I 2020 bei einem Konzert in Melbourne

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Getty Images Tones And I, Musikerin