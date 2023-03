Die Sängerin Tones and I hat still und heimlich geheiratet!

Sie haben es getan! Die australische Sängerin Tones and I hielt sich mit ihrem Mega-Hit "Dance Monkey" wochenlang in den Charts und wohl auch in den Köpfen der Fans auf. Der Ohrwurm-Song brachte ihr den Durchbruch. Aber nicht nur karrieretechnisch läuft es bei ihr gut. In ihrem Liebesleben scheint es ebenfalls rund zu laufen. Im Januar 2022 hatte sie ihre Verlobung mit Jimmy Bedd bekannt gemacht. Und jetzt haben die Musikerin und der Footballer geheiratet!

Wie Tones and I nun selbst auf ihrem Instagram-Profil mitteilte, haben sie und ihr Liebster sich still und heimlich auf Bali das Jawort gegeben. Unter Bildern, die den großen Tag zeigen, schrieb sie: "Eigentlich wollten wir die Neuigkeit erst veröffentlichen, wenn meine neue Single raus ist. Aber ich habe meinen besten Freund geheiratet. [...] Liebe ist der eigentliche Gewinner."

Auf dem ersten Bild trug die "Bad Child"-Interpretin ein langärmliges Kleid, ihre Haare offen und ein kleines Lächeln auf den Lippen. Jimmy hingegen grinste bis über beide Ohren. Mit Tones and I und ihrem Ehemann freut sich unter anderem auch Macklemore (39) in den Kommentaren: "Ihr zwei, herzlichen Glückwunsch."

Anzeige

Instagram / tonesandi Tones and I und ihr Partner während ihrer Hochzeitsfeier

Anzeige

Getty Images Tones and I bei den Aria Awards 2019

Anzeige

Getty Images Macklemore, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de